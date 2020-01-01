موعد مباراة الأهلي والعين في كأس الملك والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي أمام العين في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الجوهرة المشعة، وما هي القنوات الناقلة لها؟

يستقبل الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة نظيره العين يوم الخميس المقبل، وذلك لحساب دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

النادي الجداوي في أفضل فتراته على الإطلاق بعدما انتصر على النصر في قلب ملعب الملك فهد الدولي بهدفين لهدف ليصل إلى النقطة 16 ويقترب من الصدارة والقمة.

العين يحارب من أجل البقاء هذا الموسم في الدوري بعد الوصول أخيرًا، ويحتل حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط فقط.

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مباراة وإن بدت سهلة نظريًا قياسًا بفارق الإمكانات بين الفريقين، لكن تظل مفاجآت الكأس واردة بقوة.

في هذا التقرير نتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والعين والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي والعين؟

موعد مباراة الأهلي والعين هو الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، الموافق 2 جمادي الآخر 1442 هجريًا، بملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والثلث بتوقيت السعودية، السابعة والثلث بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين؟

يُنقل كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الأهلي والعين مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.