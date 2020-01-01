موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

تمكن النادي الأهلي السعودي من الفوز على نادي الشرطة العراقي بهدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع الفريقين في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا المقامة في قطر، حيث تمكن اللاعب ماركو مارين من إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٨٧، ليقتنص النادي السعودي الثلاث نقاط من اللقاء ويؤكد على تصدره للمجموعة برصيد ٦ نقاط حيث كان فاز سابقاً في لقائه مع نادي استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في فبراير الماضي قبل توقف فعاليات البطولة بسبب جائحة كورونا، وذلك في منافسات المجموعة الأولى التي كانت تشمل الأندية السابقة فقط بعد أن كانت تضم نادي الوحدة الإماراتي أيضاً ضمن أندية المجموعة، ولكن الأخير تغيب عن مباراته أمام استقلال طهران، لذلك اعتبره الاتحاد الأسيوي منسحباً من البطولة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والشرطة؟

يلتقي الفريقين الأهلي السعودي والشرطة العراقي مرة أخرى في مباراة الإياب يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ على ملعب ستاد خليفة بالدوحة، وتقام المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويأمل النادي العراقي صاحب المركز الثالث والأخير في المجموعة تحسين نتائجه ليتمكن من التأهل للدور القادم من البطولة حيث أنه يمتلك في رصيده نقطة واحدة حصل عليها من تعادله مع النادي الإيراني ١-١ وهو نفس رصيد النقاط للفريق الإيراني الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب في المجموعة بفارق الأهداف، أما الفريق السعودي فيسعى لعدم خسارة نقاط ليتأهل للدور القادم وينافس على البطولة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

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