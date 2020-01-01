سيطرة حمراء .. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بشهر أغسطس

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر أغسطس..

الجميع ينتظر مواجهة من العيار الثقيل، بين الأهلي والزمالك، في تمام التاسعة من مساء غدٍ السبت، بالجولة 21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القمة رقم 120 في الدوري المصري ستقام تحت قيادة تحكيمية كرواتية، على ملعب استاد القاهرة بدون حضور جماهيري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وذلك قبل 14 جولة من نهاية المسابقة.

المزيد من الفرق

ونستعرض خلال السطور التالية، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر أغسطس بمختلف البطولات..

أخبار الأهلي اليوم | حقيقة تجدد إصابة نيدفيد وطلب خاص من فايلر قبل القمة

قمة 1985 كأس مصر

واجه النادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في دور الثمانية بكأس مصر يوم الرابع من أغسطس من عام 1985، حيث نجح الأحمر في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

قمة 1991 كأس مصر

تجدد اللقاء بين الغريمين الأهلي والزمالك بعد 6 سنوات، في نصف نهائي كأس مصر، ونجح المارد الأحمر في الفوز على الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

قمة 2003 كأس السوبر المصري

شهد يوم 28 أغسطس من عام 2003، مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك، في كأس السوبر المصري، نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، ليتوج باللقب.

أخبار الزمالك اليوم | إنذار أخير للرجاء المغربي ورسالة خالد بوطيب

قمة كأس مصر 2016

واجه النادي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر عام 2016، تحديدًا يوم 8 أغسطس من عام 2016، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق الفوز لأول مرة في تاريخه بشهر أغسطس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج الأبيض باللقب.

المواجهة الأولى في الدوري

وتعد مواجهة السبت بين الأهلي والزمالك، هي الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز بشهر أغسطس، حيث لم يحدث ويتواجه الثنائي في تلك البطولة من قبل خلال شهر أغسطس.

الغلبة للأحمر

جمعت 4 مباريات بين القطبين الأهلي والزمالك خلال شهر أغسطس عبر التاريخ، حيث الغلبة كانت للمارد الأحمر بواقع 3 انتصارات، وانتصار وحيد للفارس الأبيض.

الأهلي سجل 9 أهداف في مرمى الزمالك خلال شهر أغسطس بمختلف البطولات، بينما سجل الأبيض 6 أهداف في مرمى الأحمر.