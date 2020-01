موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينوم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد الأهلي لملاقاة بلاتينوم بطل زيمبابوي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019/20، وذلك يوم السبت المقبل 11 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادي الأخر 1441 هجريًا وذلك في اللقاء الذي سيقام على ملعب بربرفيلدز، في مواجهة ليست سهلة أبدًا للمارد الأحمر.

يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، حيث تمكن من تعويض الخسارة التي ألمت به في اللقاء الأول أمام النجم الساحلي وتمكن من الفوز على كلا من الهلال وبلاتينوم، ولكن المجموعة معقدة للغاية مع امتلاك البطل السوداني صاحب الترتيب الثالث لنفس العدد من النقاط وهو 6 أيضًا.

في المقابل، يتذيل بلاتينوم ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط، ولكن يمكن اعتبار مواجهة الأهلي هي الأمل الأخير لممثل زيمبابوي في البطولة، لذا سيسعى بكل قوته لتحقيق الانتصار في الجولة المقبلة من أجل الحفاظ على أماله في التأهل إلى الدور التالي، ولكن الخسارة ستؤكد مغادرته للبطولة رسميًا ومبكرًا.

وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، القنوات الناقلة للقاء.

قطار لا يتوقف - الأهلي يصل إلى النقطة 30 بثلاثية في نادي مصر

سيواصل الأهلي افتقاده للعديد من اللاعبين في مباراة بلاتينوم للإصابة وهُم حمدي فتحي، محمد محمود، رمضان صبحي بالإضافة إلى سعد سمير الذي تعرض لقطع في وتر أكيلس في مباراة الذهاب وخضع لعملية جراحية ناجحة.

من المتوقع أن يبدأ السويسري فايلر اللقاء بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ، وأمامه الرباعي الدفاعي معلول وأشرف وربيعة ومحمد هاني، وسيتكون الوسط من الثنائي السولية وديانج، وأمامهم ثلاثة لاعبين هم أجايي وأفشة والشحات، وسيقود الهجوم وليد أزارو.

Our squad is heading to Zimbabwe 🛫🇿🇼#AfricaYaAhly #YallaYaAhly pic.twitter.com/XQPmW5YBoy