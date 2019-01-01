موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة أهلي جدة القادمة ضد ضمك في الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وما هي القنوات الناقلة لها؟

لم يجد الأهلي صعوبة في تحقيق انتصار على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت لحساب الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى الرغم من افتقاد الراقي للاعبيه الدوليين السعوديين بسبب كأس الخليج، لكن قدّم الأهلي مباراة أكثر من رائعة، تجعل الجمهور يتوسم خيرًا في مستقبل الفريق تحت قيادة المدرب المخضرم كريستيان جروس.

الأهلي سيكون على موعد هام مساء الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريًا، عندما يستضيف ضمك في إطار الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحتل كتيبة جروس المركز الأول بالتساوي مع الهلال والنصر برصيد 20 نقطة، وستكون مباراة ضمك فرصة مميزة من أجل الانفراد بصدارة الترتيب وانتظار تعثر قطبي الرياض في نفس الوقت في إطار سعيّ قلعة الكؤوس لإعادة لقب الدوري إلى جدة من جديد.

في الوقت نفسه فإن ضمك يتذيل ترتيب الدوري ويعيش حالة سيئة جدًا هذا الموسم، حيث حقق 4 نقاط فقط على مدار 10 مباريات، لكن لا تزال فرصة الاستمرار في الدوري موجودة في حال تحسن النتائج في الفترة المقبلة.

في هذا الموضوع سنتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد ضمك والقنوات الناقلة لها..

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موعد مباراة الأهلي ضد ضمك والقنوات الناقلة