موعد مباراة الأهلي القادمة ضد هيلموند سبورت الودية

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد هيلموند سبورت، وهى مواجهة ودية تجمع بين الفريقين ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2019-2020

محمد مصطفي

يفتح استاد سبورت بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي السعودي ونادي هيلموند سبورت الهولندي يوم الجمعة 19 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 16 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعداد للموسم الجديد

خاض الأمبراطور حتى الآن وديتين حتى الآن في معسكر النمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، الأولى كانت أمام فريق فرازدين الكرواتي وحققوا الفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، وفي اللقاء ثاني حقق الأهلي انتصار صعب بهدف دون رد على حساب فريق رودار السلوفيني، ويتبقى للأخضر مباراتان في المعسكر ستكون أمام فريق هيلموند سبورت وآيندهوفن الهولندي قبل أن يستكمل الفريق مشوراه في دوري أبطال آسيا.

ويستعد إمبراطور جدة بقوة للموسم الرياضي الجديد 2019-2020، لتعويض خيبات العام الماضي، والذي اكتفى فيه باحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

من جانب آخر عقد المدير الفني الكرواتي برانكو محاضرة نظرية قبل بداية التدريبات الصباحية شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه خلال التدريبات الإعدادية للفريق، وشرك ايضًا المحترق الصربي دانييل الكسيتش فى الحصة التدريبية الأولي له بعد انضمامه رسميًا لصفوف الراقي، على صعيد أخر التحق لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس بتدريبات الفريق في معسكره الحالي والمقام في النمسا، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها مع نهاية المنافسات في الموسم الماضي.

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موعد مباراة الأهلي ضد هيلموند سبورت والقنوات الناقلة

الجوهرة المشعة جاهز لمواجهة الأهلي والهلال الآسيوية

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة هيلموند سبورت - الأهلي استاد سبورت بلاتز ويلدون الجمعة 19 يوليو 2019،

16 ذو القعدة 1440،

13:00 مصر، 14:00 السعودية ksa sport

قائمة الأهلي المشاركة في معسكر النمسا