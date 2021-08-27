موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرجاء في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي 2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يستقبل ملب جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة الأهلي المصري، والرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

الأهلي يدخل اللقاء بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، وسيعمل على الفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، ومصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري المصري لصالح الغريم التقليدي الزمالك.

بينما يريد الرجاء بطل الكونفدرالية، مواصلة تحقيقات الإنجازات، والحصول على اللقب الثمين من المارد الأحمر، بعد الفوز بالبطولة العربية، قبل أيام على حساب اتحاد جدة السعودي بركلات الترجيح.

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وفي التقرير التالي نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي؟

تقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت الدار البيضاء.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في السوبر الإفريقي؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس، حقوق إذاعة المباريات الإفريقية، وبكل تأكيد ستذيع مباراة الأهلي والرجاء على شاشتها.

وإذا لم تستطع المشاهدة، يمكنك متابعة التغطية المباشرة التي يقدمها موقع جول، والتي تنطلق قبل الصافرة بحوالي نصف ساعة.