من هو بيرسي تاو أهم صفقات الأهلي الجديدة؟

كل ما تريد معرفته عن أهم صفقات الأهلي الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 بيرسي تاو، من هو وما هو مركزه وما الذي قدمه في مسيرته؟

بعد طول انتظار، تعاقد الأهلي مع بيرسي تاو لاعب نادي برايتون في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

هزت هذه الصفقة جنبات الدوري المصري، ليس فقط لإمكانات اللاعب الذي قدم الكثير في مسيرته، بل أيضًا للنقلة النوعية التي حققتها، فهو أول لاعب أجنبي يضمه الأهلي أو أي نادي مصري من الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرةً.

وبعد الإعلان عن صفقات الأهلي الجديدة ومن ضمنها الجنوب إفريقي، تعرف أكثر على بيرسي تاو المنضم حديثًا للشياطين الحمر.

من هو بيرسي تاو؟

بيرسي تاو هو لاعب كرة قدم جنوب إفريقي ولد في مدينة سيكوندا في 13 مايو 1994، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

هو أحد خريجي أكاديمية الكبير الجنوب إفريقي ماميلودي صنداونز، وظهر لأول مرة في الفريق الأول في 2013، ثم أُعير لنادي ويتبانك سبيرز لمدة موسم في 2015-16.

عاد بيرسي تاو لصنداونز وأصبح أحد أهم أعمدته حتى عام 2018، عندما قرر خوض غمار تجربته الأوروبية من بوابة نادي برايتون الإنجليزي.

تمت إعارته في الموسم الأول إلى نادي يونيون سي جي، ثم أعير في الثاني إلى كلوب بروج البلجيكي، وقضى موسمه الأخير كمعار في صفوف أندرلخت قبل الانتقال للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

ما هو مركز بيرسي تاو؟

المركز الأساسي لبيرسي تاو في الملعب هو مهاجم ثاني، لكنه يستطيع اللعب مركزين آخرين وهو ما سيحقق الإفادة الكبرى للأهلي بكل تأكيد.

يجيد اللاعب بيرسي تاو اللعب كجناح أيسر ومهاجم، وهو ما قد يكون حلاً لموسيماني في مشكلة الأجنحة والهجوم.

كم عدد أهداف بيرسي تاو؟

خاض بيرسي تاو طوال مسيرته مع الأندية التي لعب لها 196 مباراة سجل خلالهم 49 هدفًا.

الفريق المباريات الأهداف ماميلودي صنداونز 100 25 ويتبانك سبيرز 11 3 برايتون 6 0 يونيون إس جي 35 13 كلوب بروج 30 4 أندرلخت 14 4 المجموع 196 مباراة 49 هدفًا

كم تكلفة صفقة بيرسي تاو للأهلي؟

كلفت صفقة انضمام بيرسي تاو للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 حوالي 1.8 مليون يورو، وذلك بحسب ما أشارت التقارير الصحفية.

بيرسي تاو في الأهلي لمدة أربع سنوات🦅🔥💪 pic.twitter.com/xhLDpIwp6Q — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021

أما القيمة السوقية لبيرسي تاو فهي 3 ملايين يورو، وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت.

كم راتب بيرسي تاو مع الأهلي؟

تشير الأخبار إلى أن راتب بيرسي تاو مع الأهلي يبلغ مليون و100 ألف دولار في الموسم، ويمتد عقده مع المارد الأحمر لمدة 4 مواسم.

🔥 The Lion Of Judah Is Here 🔥 pic.twitter.com/sNZlqi3y8b — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 26, 2021

وهناك بند في عقد اللاعب يقضي بزيادة راتبه السنوي كل عام 100 ألف دولار.