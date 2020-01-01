موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النصر في الدوري السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد النصر في الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد قمة من قمم كرة القدم السعودية مساء الخميس الموافق 27 فبراير 2020، الموافق 3 رجب 1441 هجريًا، عندما يحلّ الأهلي ضيفًا ثقيلًا على النصر في إطار الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من أن قلعة الكؤوس لا تعيش أفضل أحوالها في هذه الفترة بعد رحيل المدرب كريستيان جروس لسوء النتائج ثم المباراة المتواضعة أمام الفتح، لكن هذه المباراة في غاية الأهمية إذا ما أراد الفريق مواصلة السعيّ نحو التتويج باللقب المحلي.

في الوقت نفسه فإن النصر لا يريد التفريط في نقاط إضافية من أجل مواصلة عملية مطاردة الهلال المتصدر والفارق بينهما 3 نقاط فقط ولا زال في المتناول، ويُقدم العالمي حاليًا مستويات مذهلة رفقة مدربه روي فيتوريا وليس أدل على ذلك سوى المردود المميز في دوري أبطال آسيا خلال الجولتين الأوائل.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الأهلي والقنوات الناقلة..

موعد مباراة النصر ضد الأهلي والقنوات الناقلة