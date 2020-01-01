موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

في المباراة الأولى لفلادان ميلوفيتش وهو على رأس القيادة الفنية لفريق الأهلي، يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة قلعة الكؤوس مع الفيحاء مساء الجمعة الموافق 6 مارس 2020، 11 رجب 1441 هجريًا، ضمن الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء لن يكون بالخصم السهل على الأهلي، فالفريق يعيش حالة جيدة في آخر أسبوعين ترجمها من خلال 6 نقاط على حساب الرائد والوحدة اترقيا به كثيرًا في سلم ترتيب الدوري، بينما الراقي ليس في أفضل أحواله وإن تحسنت الأمور نسبيًا في الجولة الماضية.

كان الأهلي على مقربة من الانتصار على النصر في قمة الأسبوع العشرين، غير أنه فشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين واكتفى بتعادل مخيب للآمال، ولكن ربما مع وصول ميلوفيتش إلى سُدة القيادة الفنية للفريق الجداوي ستتغير الكثير من الأمور إلى الأفضل.

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بكل الأحوال، يقطن الأهلي في المرتبة الثالثة برصيد 34 نقطة، وقد يكون تعثره في آخر 4 جولات قضى على آماله في التنافس على اللقب هذا الموسم، إذ ارتفع الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 13 نقطة، في الوقت الذي يعيش فيه الزعيم حالة عظيمة ولم يُهزم منذ ديسمبر الماضي.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

موعد مباراة الأهلي ضد الفيحاء والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - الفيحاء الجوهرة المشعة الجمعة 6 مارس 2020،

11 رجب 1441،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لا يُعاني الأهلي في اللحظة الراهنة من أي غيابات، ويفترض أن جميع الخيارات متاحة في مباراة الفيحاء.

الأمير منصور بن مشعل لجماهير #الأهلي : بحضوركم ودعمكم يتحقق الانتصار



فلادان ميلويفيتش : أراكم يوم الجمعة #الأهلي_الفيحاء pic.twitter.com/gXI20XGUsc — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 3, 2020

ومن المتوقع أن يخوض ميلوفيتش المباراة بنفس التشكيل الذي خاض مباراة النصر الأخيرة، حيث ياسر الميسيليم في حراسة المرمى، ومن أمامه سعيد المولد ولوكاس ليما، مع منتصف ملعب بقيادة الخبير حسين عبد الغني وهجوم بالثلاثي البلايلي والسومة ودجانيني.

التشكيل | 4-2-3-1

ياسر الميسليم

لوكاس ليما - محمد البصاص - جوزيف دي سوزا - سعيد المولد

حسين عبد الغني - يوسف الحربي

يوسف البلايلي - ماركو مارين - دجانيني تافاريز

عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للفيحاء

سيدخل الفيحاء مباراة الأهلي وهو كامل العدد ولا يُعاني من أي غيابات وعينه على ثلاث نقاط تبعده تمامًا عن صراع الهبوط والبقاء.

📸|1️⃣

صور من تدريبات #الفيحاء مساء اليوم الثلاثاء .. pic.twitter.com/S1A9ES0gBo — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) March 3, 2020

ومن المتوقع أن يخوض خورخي سيماو المباراة بطريقته الاعتيادية، حيث عامر شفيع في حراسة المرمى وأمامه بندر المطيري والبقعاوي، مع منتصف ميدان يقوده نيتو وثلاثي هجومي خطير من روني فيرنانديس وأرسينيو وصامويل أوسو.

التشكيل | 4-2-3-1

عامر شفيع

بندر المطيري - نواف الصبحي - سامي الخيبري - محمد البقعاوي

نيتو - عبد الرحمن البركة

أرسينيو - كارلوس فيلانوفا - صامويل أوسو

روني فيرنانديس

