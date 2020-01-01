موعد مباراة الأهلي ضد الفتح، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الفتح في إطار الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الأهلي على ملعب الجوهرة المشعة ضيفه الفتح، مساء الجمعة الموافق 21 فبراير 2020، الموافق 27 جمادى الآخر 1441 هجريًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قلعة الكؤوس تعيش حالة من عدم الاستقرار في الآونة الأخيرة كُللِت بإقالة المدرب كريستيان جروس مع اقتراب تعيين صالح المحمدي بدلًا منه، على أن تكون البداية من مباراة الفتح.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة وبالتساوي مع من تغلب عليه ووضع رأس جروس على المقصلة، الوحدة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر الهلال.

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مباراة الفتح لا تقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد الفريق الجداوي مواصلة مطاردة قطبي الرياض على القمة لإعادة لقب الدوري إلى الخزائن الأهلاوية مجددًا، ولكن لا يتوقع أن تكون المباراة سهلة حتى وإن كان الخصم هو متذيل ترتيب البطولة حاليًا.

الفتح هو نفسه الذي أوقف قطار انتصارات النصر وتعادل معه منذ أسبوعين، إلى جانب المباراة المذهلة التي قدمها أمام الهلال وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، مما ينم عن أن هذا الفريق متخصص في منازعة الكبار حتى ورغم معاناته.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الأهلي ضد الفتح والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الفتح والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - الفتح الجوهرة المشعة الجمعة 21 فبراير 2020،

27 جمادى الآخر 1441،

20:30 السعودية، 19:30 مصر الرياضية السعودية

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

لا يُعاني الأهلي من غياب أي من نجومه، وسيكون الفريق كامل العدد أمام الفتح.

بناء على توصية سمو المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل، قرر مجلس إدارة النادي #الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله مؤمنة، تكليف الأستاذ محمد الحارثي للعمل مديراً تنفيذياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، متمنين له التوفيق والنجاح في مهمته خلال المرحلة المقبلة. pic.twitter.com/oJk9gJcBAV — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 18, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب صالح المحمدي على نفس التشكيل التي حققت الفوز على الاستقلال في دوري أبطال آسيا، بياسر الميسيليم في حراسة المرمى ومعتز هوساوي كقلب دفاع مع وجود الأسمري في منتصف الملعب على أن يكون عمر السومة في مركز المهاجم الصريح..

التشكيل | 4-2-3-1

ياسر الميسيليم

لوكاس ليما - عبد الباسط هندي - معتز هوساوي - عبد الله ترمين

عبد الباسط هندي - حسين عبد الغني

يوسف البلايلي - محمد المجاهد - سلمان المؤشر

عمر السومة

الغيابات والتشكيل المتوقع للفتح

من المتوقع أن يبدأ المدرب يانيك فيريرا بتشكيله المعتاد، بتواجد كوفال في حراسة المرمى، أمامه عبد الله اليوسف، عبد الله الدوسري وبينهم الثنائي أندريه بينتو ومروان سعدان.

وفي خط الوسط، سيعتمد فيريرا على ميتشال جانوتا ومنذر النخلي كثنائي إرتكاز وعلى الجهة اليمنى هُناك علي الحسن وعلى الطرف الأيسر سيشارك جوستاف ويكهايم، وفي المقدمة هناك الثنائي ميتشيل دي فيردي ومحمد مجرشي.

التشكيل | 4-4-2