موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
محمود جمال
يستضيف الاتفاق الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد يوم الخميس 29 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 28 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.
تعادل الراقي في افتتاح مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أمام فريق العدالة الصاعد هذا الموسم إلى دوري المحترفين بنتيجة (1-1)، وبهذا التعادل بقى الأهلي في المركز الثاني مؤقتًا برصيد نقطة واحدة، لحين اقامة باقي مباريات الجولة، ويتصدر جدول الترتيب فريق النصر بعد أن نجح في الفوز على فريق ضمك بهدفين دون رد في نفس الجولة.
أنهى الاتفاق الموسم الماضي (2018-19) في المركز الحادي عشر، فخلال مشواره في البطولة خاض 30 مباراة، استطاع تحقيق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في تسع، وتلقى 13 هزيمة، وسيدخل الفريق هذه المواجهة بحثًا عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم يعطيه دفعة قوية في تحقيق الفوز في الجولات القادمة.
الدوري السعودي | الأهلي يتعثر أمام العدالة
موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق والقنوات الناقلة
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الاتفاق - الأهلي
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استاد الأمير محمد بن فهد
|الخميس 29 أغسطس 2019،
28 ذو الحجة 1441 هجريًا
18:40 السعودية، 17:40 مصر
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KSA SPORT
الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي
لن يفتقد الأهلي أي لاعب في مباراة الاتفاق بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد بحثًا عن أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري بعد التعادل في الجولة الأولى أمام فريق العدالة.
August 26, 2019
لن يغير المدرب برانكو إيفانكوفيتش في طريقته المعتادة، وسيدفع بالثنائي إرفين زوكانوفيتش ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثنائي، نوح الموسى، جوزيف دي سوزا، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة.
التشكيل | 4-2-3-1
الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق
لا توجد غيابات في صفوف الاتفاق قبل مباراة الأهلي بسبب الإصابة، ولن يفتقد فارس الدهناء أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.
📹 فيديو تدريبات #الاتفاق مساء اليوم.. pic.twitter.com/XJdwE1ZmPD— نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 26, 2019
سيدخل المدرب خالد العطوي هذا اللقاء بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على فيليب كيس وسيدريك يامبيري في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم الفريق البرازيلي روجيرو كوتينيو.
التشكيل | 4-2-3-1