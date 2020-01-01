موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الأهلي، وما هي القنوات الناقلة لديربي جدة التاريخي؟

قمة جديدة مثيرة من قمم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلتقي الاتحاد مع الأهلي في ديربي مدينة جدة التاريخي الذي دائمًا ما يحظى بمتابعة كبيرة من كافة أرجاء الوطن العربي ودائمًا ما يمنح المتابعين الندية والمتعة.

وعادت كرة القدم السعودية إلى الحياة مرة أخرى بصورة رسمية منذ الثلاثاء 4 أغسطس بعد التوقف الذي دام أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا، وذلك باستئناف الجولة 23 من الدوري، على أن تكون نهاية المسابقة في شهر سبتمبر.

الاتحاد تلقى هزيمة غير متوقعة على يد أبها بعدما كان متقدمًا بهدف ليخسر بهدفين، مما يجعل الفارق بينه وبين مراكز الهبوط نقطة واحدة فقط في كارثة تزيد من أهمية تحقيق الانتصار على الأهلي.

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في الوقت نفسه فإن قلعة الكؤوس عادت بالشكل الأفضل على الإطلاق من خلال الفوز على الحزم واستمرار ملاحقة المركز الثالث، الآن التركيز بأكمله ينصب على الفوز بالديربي وزيادة آلام الغريم الأزلي اللدود.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي؟

من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد أمام الأهلي مساء الأحد الموافق 9 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 19 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب الجوهرة المشعة.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الأهلي؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

متابعو النسخة العربية من موقع جول سيكونوا على موعد مع متابعة مباراة الاتحاد ضد الأهلي مباشرةً ولحظة بلحظة من خلال خدمة البث المباشر، والتي ستنطلق للمباراة قبل بدايتها بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الاتحاد - الأهلي الجوهرة المشعة الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية 1

ما هو التشكيل المتوقع للاتحاد؟

يُعاني الاتحاد من بعض الغيابات، حيث يتوقع ألا يتواجد ليوناردو خيل، ويليفريد بوني، عبدالعزيز البيشي، هارون كمارا، حنتوش أمام الأهلي.

الفريق الكروي الأول يواصل التحضيرات 📸📝https://t.co/eLyrOPw5kg pic.twitter.com/6lLx985Igq — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 5, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد كاريلي على تشكيلته المعتادة من خلال جروهي في حراسة المرمى وأمامه منصور الحربي وفي منتصف الملعب كريم البدري وفي الأمام الهداف رومارينيو.

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

برونو أوفيني - منصور الحربي - سعود عبد الحميد - عمار الدحيم

عبد الإله المالكي - خالد السميري

عبد الرحمن العبود ـ كريم الأحمدي ـ أنيس البدري

رومارينيو

ما هو التشكيل المتوقع للأهلي؟

لا يُعاني الأهلي من أي غيابات وستكون جميع الخيارات متاحة أمام الاتحاد.

ومن المتوقع أن يعتمد فلادان ميلويفيتش على تشكيلته المعتادة بالعويس في حراسة المرمى ومعتز هوساوي في الدفاع ودي سوزا في منتصف الملعب وبالطبع عمر السومة في مركز المهاجم الصريح.

التشكيل | 4-3-3

محمد العويس

محمد الخبراني - معتز هوساوي - سعد المولد - لوكاس ليما

دي سوزا - ساريتش - علي الأسمر

عبد الرحمن غريب - عمر السومة - عبد الفتاح عسيري