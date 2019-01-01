موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إنجلترا القادمة ضد بلغاريا ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد ويمبلي أبوابه لاستضافة مباراة إنجلترا ضد بلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 القادمة، وسيقام اللقاء يوم السبت 7 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 ذو القعدة 1440 هجريًا.



خاض المنتخب الإنجليزي مباراتين أمام كلً من منتخب التشيك ومنتخب الجبل الأسود، واستطاع أن ينتصر في كلا المباراتين بخماسية رائعة ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط على الرغم من أنه أقل منتخب خاض مباريات حتى الآن، على الجانب الآخر فقد خاض المنتخب البلغاري أربعة مباريات في المجموعة حتى الآن ولم يستطع تحقيق الفوز في آيً منهم بل هُزم في مباراتين وتعادل في مباراتين ليحتل المركز الرابع برصيد نقطتين ليصبح الأمل في التأهل أكثر صعوبه.

ويتواجد المنتخبين في المجموعة الأولى رفقة كلً من المنتخب التشيكي وصيف المجموعة حتى الآن والذي خاض ثلاث مباريات ويملك في جعبته 6 نقاط، ومنتخب كوسوفو الذي يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومنتخب الجبل الأسود الذي يتزيل المجموعة برصيد نقطتين.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل ما يخص مباراة إنجلترا القادمة ضد بلغاريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الإصابة تبعد إنسيني عن منتخب إيطاليا

موعد مباراة إنجلترا ضد بلغاريا والقنوات الناقلة

دوري أمم أوروبا | نتائج المباريات حتى النهائي، ترتيب المجموعات، نظام البطولة وكيف تؤهل ليورو 2020

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة إنجلترا - بلغاريا استاد ويمبلي السبت 7 سبتمبر 2019 ميلادياً،

6 ذو القعدة 1440 ،

18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية ماركو جويدا 11 beIN SPORTS HD



الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا

لا توجد غيابات في القائمة التي تم إستدعائها لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، فجميع اللاعبين المصابين كاللاعب ديلي ألي لم يتم إستدعائهم، ولكن هناك الكثير من الوجوه الجديدة التي أنضمت لقائمة المنتخب مثل آرون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد تايرون مينجز لاعب أستون فيلا، كما تم إستدعاء أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته أكثر من عام ونصف عن قائمة المنتخب.

سيعتمد المدرب جاريث ساوثجيت على الأسلوب الذي أتبعه في الجولتين السابقتين وبطريقة لعب (4-3-3) التي حقق بها شكل هجومي رائع وقوي للمنتخب الإنجليزي، ومن المتوقع الدفع ببعض اللاعبين المنضمين حديثاً للقائمة كآرون وان بيساكا وأيضاً كيران تريبير الذي تم إستدعائه أيضاً للمعسكر خلال المباراة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

التشكيل | 4-3-3

جوردان بيكفورد

بن تشيلويل - هاري ماجواير - مايكل كين - ترنت ألكساندر أرنولد

روس باركلي - ديكلان رايس - جوردان هندرسون

رحيم ستيرلينج - هاري كين - جيدون سانشو

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب بلغاريا

لا توجد غيابات في صفوف منتخب بلغاريا قبل مواجهة المنتخب الإنجليزي في المباراة القادمة التي ستُلعب ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء الصعب جدا على البلغاريين.

رونالدو يعود للبرتغال تمهيداً لمواجهة صربيا

سيعتمد المدرب كراسيمير بالاكوف على طريقته الحذرة في اللقاءات الصعبة خاصة وأنه سيواجه منتخب من أقوى المنتخبات في أوروبا حالياً، بل في العالم أيضاً، ولذا فمن المتوقع ان يبدأ بتشكيلة (4-4-1-1) التي خاض بها مباراة الذهاب أمام منتخب كوستوفو مع بعض التغييرات في الاعبين خاصة بعد استدعاء أسامي جديدة منذ تولي كراسيمير الإدارة الفنية للفريق الشهر الماضي.

التشكيل | 4-4-1-1