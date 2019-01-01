رونالدو يعود للبرتغال تمهيداً لمواجهة صربيا

الدون يبحث عن المزيد من المجد مع البرتغال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي سعادته بالعودة لصفوف فريق بلاده، وذلك استعداداً لخوض منافسات تصفيات يورو 2020.

وقال رونالدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي:"إنها سعادة دائمة أن أعود للمنتخب وأن أمثل البرتغال".

ويخوض المنتخب البرتغالي مباراتين ضد صربيا وليتوانيا في غمار تصفيات المسابقة الأوروبية.

وكان رونالدو قد قاد البرتغال للفوز بدوري الأمم الأوروبية، بالتغلب على هولندا في نهائي البطولة.

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يذكر أن الدون فاز مع البرتغال بالنسخة السابقة من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بالفوز على فرنسا البلد المضيف في النهائي 1-0.