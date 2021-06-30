تعرف على موعد مباراة منتخب إسبانيا ضد منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد كريستوفسكي مباراة قوية تجمع بين إسبانيا وسويسرا في الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا 2020.

تأهل المنتخب الإسباني كوصيف عن المجموعة الخامسة في يورو 2020 خلف السويد، وذلك بعد أن حصل على 5 نقاط من تعادلين وفوز وحيد، ليواجه المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018 في دور 16 ويفوز عليه بخمسة أهدافٍ لثلاثة.

كان طريق منتخب سويسرا صعبًا للغاية حتى ربع النهائي، ففي الدور الأول تأهل كثالث عن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف إيطاليا وويلز، ثم واجه بطل العالم ووصيف يورو 2016 منتخب فرنسا في دور 16 وتخطاه بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

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والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في يورو 2020 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إسبانيا وسويسرا؟

موعد مباراة إسبانيا والسويد هو يوم الجمعة 2 يوليو 2021، الموافق 22 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وسويسرا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب سويسرا - إسبانيا الجمعة 2 يوليو 2021،

22 ذو القعدة 1442

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 ستاد كريستوفسكي

التشكيل المتوقع لسويسرا

حصل لاعب آرسنال الإنجليزي جرانيت جاكا على بطاقة صفراء في المباراة السابقة ضد فرنسا، وسيغيب عن مباراة سويسرا ضد إسبانيا في ربع نهائي يورو 2020 للإيقاف.

1,924 – Granit Xhaka has completed 181 forward passes at EURO 2020, accounting for a total progressive distance of 1,924 metres; the most of any midfielder remaining in the competition. Director. #SUI #EURO2020 pic.twitter.com/QQ5WLgT5sw — OptaJoe (@OptaJoe) June 30, 2021

التشكيل | 3-4-1-2

يان سومر

ريكاردو رودريجيز - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي

ستيفن زوبير - دينيس زكريا - ريمو فريلير - سيلفان فيدمير

شيردان شاكيري

هاريس سيفيروفيتش - بريل إمبولو

التشكيل المتوقع لإسبانيا

لا توجد غيابات للإصابة أو الإيقاف في صفوف منتخب إسبانيا، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب لويس إنريكي بالتشكيل الآتي..

😎 ¡¡ENTRENAMOS CON SOLAZO EN RUSIA!!



💪🏼 Segunda sesión de preparación de la @SeFutbol en San Petersburgo. Los de @LUISENRIQUE21 , con la mirada puesta en los cuartos ante Suiza. #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/gzTRb7l4ke — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 30, 2021

التشكيل | 4-3-3

أوناي سيمون

جوردي ألبا - إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - كوكي

فيران توريس - ألفارو موراتا - بابلو سارابيا