موعد مباراة إسبانيا ضد السويد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة إسبانيا ضد السويد في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يحل منتخب إسبانياً ضيفاً ثقيلاً على منتخب السويد باستاد فريندز أرينا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 صفر 1441 هجرياً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

حقق اللاروخا العلامة الكاملة بعدما انتصر في جميع المباريات الـ6 التي خاضها، ليتصدر المجموعة السادسة برصيد 18 نقطة، قبل أن يتعادل في الجولة السابقة مع المنتخب النرويجي بنتيجة (1-1) ليقل الفارق مع المنتخب السويدي ويصبح 5 نقاط فقط بدلاً من 7، وحتى الآن خاض زملاء سيرخيو راموس مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام البوسنة والهرسك وحققوا الفوز بهدف دون رد.

يأتي منتخب السويد في وصافة المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 برصيد 14 نقطة، جمعهم من 4 انتصارات وتعادلين، ولم يخسر حتى الآن سوى مباراة واحدة فقط والتي كانت أمام منتخب إسبانيا في الجولة الرابعة، وهُزم حينها بثلاثية نظيفة دون رد، ولكنه لا يزال في وصافة المجموعة السادسة وأقرب المنافسين لمنتخب إسبانيا بعد انتصارهم الرائع على مالطا بأربعة أهداف نظيفة، وتضم المجموعة أيضاً كلٌا من رومانيا، ومنتخب مالطا، النرويج، جزر فاو، بجانب المنتخب الإسباني والسويدي.

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موعد مباراة إسبانيا ضد السويد والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السويد - إسبانيا فريندز أرينا الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية لم يتحدد بعد لم تتحدد بعد

الغيابات والتشكيل المتوقع لإسبانيا

لن يفتقد منتخب إسبانيا أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف في مباراة السويد، وستكون جميع أسلحة روبرت مورينو جاهزة لإصطياد الثلاث نقاط من هذه المواجهة.

سيدفع المدرب الإسباني بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها في مبارياته مع المنتخب، ففي خط الدفاع سيتواجد سيرخيو راموس بجانب هيرموسو، أما في الهجوم فسيعتمد على الثلاثي ماركو أسينسيو وإيسكو وألفارو موراتا.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

جوردي ألبا - سيرخيو راموس - ماريو هيرموسو - خيسوس نافاس

فابيان رويز - سيرجيو بوسكيتس - داني باريخو

ماركو أسينسيو - ألفارو موراتا - إيسكو

الغيابات والتشكيل المتوقع للسويد

لن يغيب عن منتخب السويد أي لاعب بداعي الإصابة، وسيكون الفريق كامل العدد في لقاء إسبانيا في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

سيواصل المدرب يانه أندرسون الاعتماد على طريقته المعتادة في مبارياته مع الفريق، وسيدفع بونتوس يانسون بجانب فيليب هيلاندير في قلب الدفاع، وسيقود هجوم الفريق الثنائي روبن كوايسون، ماركوس بيرج.

التشكيل | 4-4-2