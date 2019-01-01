لأول مرة في التاريخ.. إسبانيا تلعب بـ 11 لاعبًا من أندية مختلفة

تشكيل أسبانيا أمام النرويج لم يضم لاعبين من نفس النادي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قدم المنتخب الإسباني حدثًا غريبًا اليوم حين لعب بتشكيل أساسي مكون من 11 لاعبًا يلعبون لـ 11 ناديًا مختلفًا، حيث لم يشهد وجود لاعبين من نفس النادي.

وفرط المنتخب الإسباني في فرصة ضمان التأهل عمليًا، بتعادله خارج القواعد مع المنتخب النرويجي بهدف للكل، في سهرة الأحد التي أقيمت على ملعب "ويلفال ستاديوم"، لحساب المجموعة السادسة.

ولعبت أسبانيا المباراة رقم 700 في تاريخ لاروخا، وبعد 699 مباراة متتالية لم تشهد هذا الحدث، حدث لأول مرة في مواجهة النرويج اليوم خلال تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

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ولعبت أسبانيا المباراة بحارس تشيلسي كيبا، مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، ومدافع فياريال راؤول ألبيول، وظهير باريس سان جيرمان خوان بيرنات، وخيسوس نافاس ظهير إشبيلية.

في وسط الملعب شارك سيرخيو بوسكيتس من برشلونة، وفابيان رويز من نابولي، وساؤول نيجيز من أتلتيكو مدريد، وداني سيبايوس من آرسنال، خلف رودريجو مورينو من فالنسيا، وأويارثابال من ريال سوسيداد.

يذكر أن منتخب إسبانيا قد شهد تقليل عدد اللاعبين القادمين من ريال مدريد وبرشلونة مقارنة بالجيل الماضي والذي حقق بطولتي كأس أمم أوروبا وبطولة لكأس العالم.