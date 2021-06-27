موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب إنجلترا ضد منتخب ألمانيا في دور 16 من كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ستاد ويمبلي مباراة قوية تجمع بين إنجلترا وألمانيا في دور 16 من كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

تأهل المنتخب الإنجليزي للدور الثاني في كأس أمم أوروبا بعد أن حصل على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن فاز على كرواتيا والتشيك وتعادل مع اسكتلندا.

المنتخب الألماني وقع في مجموعة الموت في يورو 2020، وتأهل كوصيف بصعوبة بالغة، حيث خسر من فرنسا في المباراة الأولى ثم فاز على البرتغال في الثانية، وكاد أن يخسر من المجر في الثالثة لكنه نجح في الحصول على نقطة التعادل.

جدول مواعيد يورو 2020، المدن والملاعب والنظام وموقف الحضور الجماهيري

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في ثمن نهائي يورو 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة إنجلترا وألمانيا؟

موعد مباراة إنجلترا وألمانيا هو يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، الموافق 19 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وألمانيا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب إنجلترا - ألمانيا الثلاثاء 29 يونيو 2021،

19 ذو القعدة 1442

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD Max 1 ستاد ويمبلي

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جاريث ساوثجيت على التشكيل الآتي..

Getting set for Germany 👊



Another session at St. George's Park complete for the #ThreeLions ! pic.twitter.com/V29ZvvCquK — England (@England) June 27, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

جوردان بيكفورد

لوك شاو - هاري ماجواير - جون ستونز - كايل ووكر

كالفين فيليبس - ديكلان رايس

رحيم ستيرلينج - ماسون ماونت - فيل فودين

هاري كين

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب يواخيم لوف على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-4-3

مانويل نوير

أنطونيو روديجير - ماتس هوميلز - ماتياس جينتر

روبين جوسينس - توني كروس - ليون جوريتسكا - يوشوا كيميش

سيرج جنابري - توماس مولر - كاي هافيرتس