موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة القادمة بين أرسنال ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف ملعب ويمبلي مساء غداً السبت المباراة المرتقبة والمثيرة التي سوف تدور بين فريقي أرسنال ومانشستر سيتي، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسيسعى كل فريق منهما لتحقيق الفوز في المباراة من أجل بلوغ النهائي، وتحقيق حلم الفوز بالكأس، بعد عودة المسابقة التي كانت قد توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الجنارز قد بلغ نصف النهائي بعد أن تمكن من تجاوز شيفيلد يونايتد في الدور ربع النهائي، وذلك بعد أن حقق انتصارًا ثمينًا على حسابه بهدفين مقابل هدف واحد.

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بينما نجح السيتي في بلوغ الدور ذاته، بعد أن تجاوز عقبة نيوكاسل يونايتد، وذلك بعد أن فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ويمبلي.

والآن نتعرف معًا على موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي؟

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي يوم السبت 18 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 27 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على ملعب ويمبلي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي؟

ستُذاع مباراة أرسنال ومانشستر سيتي على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد، وستخصص لها القناة الثانية beIN Sports HD 2.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة أرسنال - مانشستر سيتي ملعب ويمبلي السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

ما هو التشكيل المتوقع لأرسنال؟

وسيدخل أرسنال المباراة مفتقداً لعدة لاعبين أبرزهم، كالوم تشامبرس وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلي وماتيو جيندوزي وبابلو ماري وذلك بسبب الإصابة، بينما سيغيب نكيتياه بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ليستر سيتي.

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

سياد كولاسيناك - دافيد لويز - شكودران موستافي

كيران تيرني - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس - هيكتور بيليرين

بيير إيميريك أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - بوكايو ساكا

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي؟

وسيفتقد مانشستر سيتي في مواجهته المرتقبة غداً أمام آرسنال لنجمه سيرجيو أجويرو، وذلك بسبب الإصابة.

وسيكون الفريق كامل العدد في المباراة وعلى أتم الجاهزية لتحقيق الفوز غدًا وبلوغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

التشكيل | 4-3-3