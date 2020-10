كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة، القنوات الناقلة وأكثر

يلتقي نادي برشلونة مع نادي ريال مدريد في الكلاسيكو الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني 2020-2021 ، ويستضيف المباراة الكامب نو ملعب الفريق الكتالوني يوم السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 7 ربيع الأول 1442 هجريًا.

تعتبر مباراة كلاسيكو الأرض هي الأكثر متابعة من محبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حتى ولو ولم يكونوا من مشجعي أحد الفريقين، ومع انطلاق صافرة حكم المباراة ينقسم متابعو الساحرة المستديرة إلى نصفين، أحدهما للريال والآخر للبلاوجرانا.

يعيش الفريقان فترة صعبة بالتأكيد، وبعد رحيل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد افتقد الكلاسيكو لمواجهة مباشرة بين اللاعبين الأفضل في العالم رونالدو وميسي، لكن بالتأكيد لايزال هو اللقاء الأكثر انتظارًا في العالم.

خسر برشلونة الدوري الإسباني في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي، ويعاني البيت الكتالوني من اضطراباتٍ عديدة بدأت مع خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة من بايرن ميونخ بنتيجة 8-2، وحتى بعد تغيير المدرب ووصول رونالد كومان يبدو أن الأمور لم تتحسن كثيرًا.

أما الريال فرغم فوزه باللقب الموسم الماضي لا تبدو ملامح الفريق واضحة، وقد خسر في آخر مبارياته في الدوري من نادي قادش الصاعد حديثًا.

وقبل الكلاسيكو، يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، أما ريال مدريد فيحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط جمعهم من 5 مباريات.

الآن سنتعرف سويًا على موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد ، القنوات الناقلة وكيف تتابعه عبد الإنترنت وأكثر من ذلك...

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم هو يوم السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 7 ربيع الأول 1442 هجريًا، وسيقام على ملعب الكامب نو.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس "beIN SPORTS" حقوق بث كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الوطن العربي، وستخصص له القناة الأولى.

سيكون متابعي نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه النسخة من الكلاسيكو، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحاولي ساعة ونصف، وستشمل الكواليس الأخيرة لريال مدريد وبرشلونة ، وأهم الأرقام والإحصائيات، وكل شئ يخص المباراة الأهم لعشاق المستديرة سواءً قبل اللقاء أو بعده أو في خلاله.

لا يعيش برشلونة الوضع المثالي في الدوري الإسباني هذا الموسم، فقد خسر في آخر مبارياته في الدوري من خيتافي 1-0، وهو يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

غيابات الكتلان في الكلاسيكو حتى الآن هم جوردي ألبا، والحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن وصامويل أوتيتي بسبب الإصابة.

يحتل ريال مدريد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الصدارة، وقد خسر المباراة الأخيرة من قادش 1-0.

العديد من اللاعبين سيغيبوا عن الريال في الكلاسيكو بسبب الإصابة، هم كارباخال وماريانو وهازارد وأوديجارد وأودريوزولا وراموس.

عادت كرة القدم بشكل مغاير في جميع أنحاء العالم وفي الدوري الإسباني بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، وكان من أبرز شواهدها ظهور الكمامات ووسائل التعقيم في الملاعب وبالطبع غياب الجمهور.

