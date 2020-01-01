موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة

كل ما تريد معرفته عن قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2020، الموعد، القنوات الناقلة والفرق المتأهلة ومواعيد جميع المباريات حتى النهائي

اقتربنا من نهاية النسخة 39 من دوري أبطال آسيا، والتي تحملالرقم 18 في تاريخ المسابقة منذ تغيير شكلها ونظامها إلى القائم في الوقت الحالي.

كانت هذه النسخة من البطولة استثنائية، حيث تفشى فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في توقف جميع المسابقات لا سيما دوري أبطال آسيا 2020، والتي كانت من أول البطولات التي توقفت، ولم تعد إلا مع حلول شهر سبتمبر 2020.

وعادت البطولة بإجراءات احترازية شديدة لمنع عودة الجائحة من جديد، لكنها عادت من جديد وتسببت في انسحاب الوحدة الإماراتي من دوري الأبطال، وبعد ذلك استبعاد حامل اللقب وأحد الأندية التي كانت مرشحة الهلال السعودي بعد فشله في إكمال قائمته في آخر مباريات دور المجموعات ضد شباب الأهلي دبي.

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وفي هذا التقرير يقدم لكم جول ك المعلومات اللازمة عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

ما هو موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020؟ وأين ستقام؟ موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا الإثنين 28 سبتمبر 2020، الموافق 11 صفر 1442 هجريًا، وستقام في العاصمة القطرية الدوحة حيث تقام مباريات القسم الغربي من البطولة. وستبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات. موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020: الحدث الموعد المكان قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا 2020 الإثنين 28 سبتمبر 2020،

11 صفر 1442،

10:30 السعودية، 11:30 الإمارات الدوحة، قطر ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2020، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ ستذاع قرعة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2020 على مجموعة قنوات بي إن بالإضافة إلى القناة للاتحاد الآسيوي عبر الإنترنت، والتي ستخصص قناتها الإخبارية لنقل الحدث. القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا 2020 الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 الإثنين 28 سبتمبر 2020،

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