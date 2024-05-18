ما موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2024-2025؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025..

تعد بطولة الدوري الإسباني واحدة من البطولات الجماهيرية الكبرى على الصعيد الأوروبي، ويتنافس دائمًا العملاقان ريال مدريد وبرشلونة على اللقب إضافة إلى أندية أخرى تتنافس بين الحين والآخر على رأسهم أتلتيكو مدريد.

نسخة 2023-2024 من الدوري الإسباني كانت من نصيب ريال مدريد بعد منافسة مع برشلونة وجيرونا حسمها الملكي قبل انتهاء المسابقة بوقت ليس بالقليل.

ومع نهاية الموسم المثير، تعرف على موعد بداية الدوري الإسباني 2024-2025، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ومن هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى الدوري الإسباني؟.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

متى يبدأ الدوري الإسباني 2024-2025؟

حددت رابطة الدوري الإسباني انطلاق موسم 2024-2025 من يوم الجمعة 16 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد.

كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإسباني ينتظر أن يكون يوم 25 مايو 2025.

البطولة البداية النهاية الدوري الإسباني 2024-2025 الجمعة 16 أغسطس 2024 الأحد 25 مايو 2025

ما هي الفرق الإسبانية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

4 مقاعد للكرة الإسبانية ستحضر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وقد تم الوقوف عليها جميعًا بالفعل.. وهي ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد،

ريال مدريد برشلونة جيرونا أتلتيكو مدريد

ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2024-2025؟

موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني سيشهد هبوط 3 فرق إلى دوري الدرجة الثانية، وفريقا غرناطة وألميريا كانا أول الهابطين، وينتظر أن يلحق بهما قادش إلا في حالة حدوث معجزة.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الإسباني 2024-2025؟

لم يحسم أي فريق إلى الآن تأهله بشكل قاطع إلى الدوري الإسباني، لكن من المتوقع أن يضمن التأهل كل من ليجانيس وبلد الوليد.

وتنص لوائح الدوري الإسباني على تأهل الفريقين صاحبي المركز الأول والثاني في الدوري الإسباني الدرجة الثانية إلى الليجا، بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس دورة رباعية لحسم المقعد الثالث.