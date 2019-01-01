ساري: يوفنتوس يفتقد هيجواين

أبرز ما صرح به ماوريسيو ساري عقب انتصار يوفنتوس على جنوى

أعرب المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن سعادته بالفوز على جنوى مؤكدًا أن الفريق يفتقد جونزالو هيجواين.

وحقق يوفنتوس انتصارًا متأخرًا في الدقيقة الأخيرة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراته ضد ضيفه جنوى على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، قال ساري إن الفوز خطوة جديدة من أجل الاستمرار في صدارة الترتيب وعدم التنازل عنها في الوقت الحالي، الأمر الذي اعتبره مهمًا من أجل المنافسة على اللقب.

وأضاف: "نمتلك الرغبة في كل مباراة ولا شيء ينتهي طالما الكرة ما زالت في الملعب، أحب هذه الروح وهذا هو مفتاح الفوز بالمباريات والتتويج بالبطولات"

وتابع: "الفريق يفتقد جونزالو هيجواين، هو لاعب مهم لنا وفعال بدرجة كبيرة، وجوده في الملعب يفتح أمامنا العديد من الحلول وغيابه أدى إلى غيابها اليوم"

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يذكر أن يوفنتوس قد عاد لصدارة الدوري الإيطالي بفوزه على جنوى، بعدما حصل عليها منافسه إنتر مؤقتًا مساء أمس بفوزه على بريشيا بهدفين لهدف.