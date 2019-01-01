مهاجم تشيلسي يثير غضب جمهور يوفنتوس

جدل كبير بسبب ما قاله لاعب البلوز

أثارت تغريدة قديمة لمهاجم تشيلسي تامي أبراهام حالة من الغضب في أوساط مشجعي يوفنتوس، وتسبب بجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

أبراهام تحول لمهاجم البلوز الأساسي هذا الموسم بعد عودته من الإعارة في صفوف أستون فيلا هذا الصيف، وتألقه الكبير مباشرة في تشكيل فرانك لامبارد.

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وتداول عدد من رواد "تويتر" تغريدة في 2012 لأبراهام كتب فيها: "لا أصدق التلاعب بالمباريات في الدوري الإيطالي، يوفنتوس أعطى الكرة الإيطالية اسماً سيئاً".

وهاجم مشجعو يوفنتوس المهاجم الإنجليزي الشاب بقوة، وذكره البعض بهزيمة فريقه أمام البيانكونيري بثلاثية نظيفة قبل سنوات في دوري الأبطال.

واحتفى مشجعي الأندية الأخرى بما قاله أبراهام، واعتبروه دليلاً على ما يروه مؤامرة من قبل السيدة العجوز للفوز بالألقاب المحلية.

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وفاز يوفنتوس مساء الأربعاء على جنوى بهدفين لواحد ضمن الجولة العاشرة للسيري آ، في لقاء شهد عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل.