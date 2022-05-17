يقدم الكرواتي لوكا مودريتش موسمًا استثنائيًا برفقة ريال مدريد، ولذلك فإنه مرشح نهاية العام للعديد من الألقاب الفردية التي ستضاف إلى سجله الجماعي مع ريال مدريد.

آخر الجوائز التي ينتظر أن يتلقاها مودريتش هي جائزة "الأسطورة" التي تقدمها صحيفة ماركا الإسبانية، وتمنحها للرياضيين أصحاب المسيرة الاحترافية المذهلة حول العالم.

إرث الجائزة

حفل الجائزة سيقام غدًا في "كاسينو دي مدريد" بالعاصمة الإسبانية، في حضور لفيف من وسائل الإعلام الإسبانية، وكذلك مسؤولين من ريال مدريد.

العديد من الرياضيين الأفذاذ تلقوا هذه الجائزة من قبل، في عالم كرة القدم حصل عليها كريستيانو رونالدو، ورونالدو نازاريو "الظاهرة" وباكو خينتو ولويس أراجونيس وليونيل ميسي وفيسنتي ديل بوسكي وبيليه وكارلوس ساينز ويوهان كرويف وألفريدو دي ستيفانو وآخرون.

موسم ينقصه لقب أخير

وينتظر لوكا مودريتش أن يتوج موسمه الاستثنائي مع ريال مدريد بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ولكن عليه أولًا أن يثبت أنه قادر على مجاراة وسط فريق بحجم ليفربول الذي وصل إلى النهائي ويطمح للوصول إلى النجمة السابعة، بينما يعتزم ريال مدريد وضع النجمة الرابعة عشرة على القميص.

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