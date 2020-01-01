مورينيو يوضح موقفه من داني روز عقب مشاجرة التدريبات

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يتحدث عن أزمة لاعبه داني روز الأخير.

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير أنه لا يوجد مشكلة بينه وبين اللاعب داني روز في الوقت الحالي.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام نوريتش سيتي في الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي وتطرق خلال تصريحاته لعودة ندومبيلي للمشاركة مع الفريق.

وقال مورينيو: "أتمنى أن يكون ندومبيلي جاهزًا لخوض العديد من المباريات، عندما كان يشارك كان يقدم لنا ما نحتاجه بالتحديد".

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وأضاف: "في الأسبوع الماضي عمل بشكل منفرد مع مدرب اللياقة من أجل إعادته لأفضل أحواله قبل الانضمام للمجموعة، فلنأمل أن يقدم لنا مستوى طيب بالغد".

وأردف للرد عن مشكلة داني روز: "لقد كانت مشاركته يوم الجمعة في التدريبات مفاجأة بالنسبة لي، لم تكن المشكلة كبيرة فلقد أشركت تانجانجا، هذا هو كل ما في الأمر".

وكانت تقارير صحفية اليوم قد كشفت عن وقوع أزمة في تدريبات توتنهام صباح الأحد عندما ذهب داني روز للاستفسار عن سبب غيابه عن المواجهة الأخيرة.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة بعد مرور 23 جولة، حيث فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في سبعة.