مشاجرة بين مورينيو وداني روز في تدريبات توتنهام

تدريبات فريق توتنهام تشهد مشاجرة بين المدير الفني جوزيه مورينيو وظهير الفريق داني روز.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن حالة شد وجذب قد وقعت في تدريبات فريق توتنهام التي أقيمت الأحد في استعدادات الفريق لمواجهة نوريتش سيتي.

جاء هذا بسبب غضب اللاعب داني روز من استبعاد جوزيه مورينيو له من مباراة واتفورد الأخيرة حيث أراد أن يحصل على إجابات من المدرب البرتغالي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" التي نقلت الخبر أن مورينيو استقبل الأمر في البداية بهدوء وأخبره أن حالة اللاعب البدنية لا تسمح له للمشاركة بسبب الإصابة.

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وكشفت الصحيفة فقد تصاعد الموقف سريعًا بين الطرفين وهو ما تسبب في حالة استياء كبيرة بين نجوم فريق توتنهام داخل أرض التدريبات.

وبحسب ما وصفت مصادر داخل النادي للصحيفة فقد تعالت الأصوات بين المدرب واللاعب وأصبحت الأجواء متوترة للغاية

وقام مورينيو بأخذ اللاعب بعد ذلك في تدريبات الإثنين ليتدرب بشكل منفرد معه من أجل أن يعيد الهدوء لعلاقتهما ولفريقه.

جدير بالذكر أن توتنهام قد تعادل سلبيًا في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق واتفورد ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.