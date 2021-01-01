جوندوان وجوارديولا يسيطران على جوائز الشهر بالدوري الإنجليزي

سيطرة مستمرة لمانشستر سيتي وظهور برونو فيرنانديش

نجح النجم الألماني إلكاي جوندوان، في تتويج تألقه مع مانشستر سيتي الفترة الأخيرة، بالحصول على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي.

جوندوان يعتبر من أهم نجوم سيتي هذا الموسم، حيث حصد على جائزة أفضل لاعب لشهر يناير، والآن يكررها بحصوله على جائزة فبراير.

ويأتي ذلك بعد تسجيله 4 أهداف خلال الشهر الماضي، حيث أحرز ثنائية في شباك توتنهام وثنائية أخرى في ليفربول.

Proud to win the @PremierLeague Player of the Month award again – but I am most proud of being part of this amazing team @ManCity. Thanks to everyone! 💙👍🏼🎱 pic.twitter.com/0ykS63qdBG — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) March 12, 2021

وقام اللاعب بصناعة هدفين أيضًا، الأول كان أمام بيرنلي والثاني ضد توتنهام في 13 فبراير قبل تعرضه للإصابة ضد إيفرتون.

نفس الأمر بالنسبة لمدربه بيب جوارديولا، الذي حصد جائزة مدرب الشهر للمرة الثانية على التوالي، بعد تحقيقه 6 انتصارات في 6 مباريات مع مانشستر سيتي.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل هدف، فقد جاءت من نصيب برونو فيرنانديش لاعب مانشستر يونايتد، عن هدفه الذي سجله في إيفرتون بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3 الشهر الماضي.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة المركز الأول بجدول البريميرليج بـ68 نقطة بفارق شاسع عن مانشستر يونايتد الثاني بـ54 نقطة.