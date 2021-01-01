مورينيو يُلمح لإصابة جديدة داهمت هاري كين

صدمة كبيرة..

ألمح جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، إلى إصابة نجم فريقه هاري كين بعدما غاب عن المشاركة في مباراة فولفسبرجر النمساوي في الدوري الأوروبي.

وكان السبيرز قد حجز مقعدًا في دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعدما سحق فولفسبرجر برباعية لهدف رغم ابتعاد عدد من اللاعبين في مقدمتهم هاري كين.

قبل المباراة، تحدث مورينيو إلى الصحافة وكشف أن السبب في غياب كين هو مشكلة في اللياقة، وأشار أيضًا إلى احتمالية غيابه عن مباراة وست هام المقبلة بالدوري الإنجليزي.

الاستثنائي قال للصحافة "يمكن أن يكون الفريق أقوى مع هاري كين وجيوفاني لو سيلسو وريجيلون، أولئك من لم يتمكنوا من السفر معنا إلى هنا".

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كين كان في أفضل فتراته على الإطلاق قبل أن يتعرض للإصابة أمام ليفربول منذ شهر تقريبًا، لكنه عاد للملاعب مرة أخرى أمام وست بروميتش منذ أسبوعين.

كما تواجد الدولي الإنجليزي في قائمة توتنهام التي هُزمت من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، إلا أن المفاجأة كانت ابتعاده عن المشاركة أمام فولفسبرجر.

الجدير بالذكر أن كين سجل 21 هدفًا في 32 مباراة بمختلف المسابقات، وبدونه عانت كتيبة مورينيو كثيرًا وفشل حتى الآن فينيسيوس في تعويضه بمركز المهاجم الصريح.