كواليس جلوس مالك ليفربول للتفاوض مع مبابي

محاولات لجلبه إلى الريدز..

بمجرد سماع اسم كيليان مبابي، يتبادر إلى الأذهان صفقة انتقاله المحتملة إلى ريال مدريد، لكن النادي الملكي ليس الوحيد المهتم بنجم باريس سان جيرمان، فأيضًا ليفربول من ضمن الوجهات المحتملة للدولي الفرنسي، وهذا ما يؤكده التاريخ.

هذا ما كشفته تقارير من الصحف الفرنسية، عندما أشارت إلى أن مبابي كان على وشك الانتقال إلى أنفيلد في 2017 وقت أن كان في موناكو، قبل أن ينتهي به المطاف في باريس سان جيرمان.

صحيفة "ليكيب" في تقرير لها كشفت النقاب عن الاجتماع الذي جمع بين جون هنري، مالك ليفربول، مع مبابي وأسرته في طائرته الخاصة من أجل إقناع اللاعب بارتداء قميص الريدز حينها.

الاجتماع امتد لمدة ساعتين وطارت الطائرة خلاله فوق خليج نيس والمناطق المحيطة، وتمت مناقشة مستقبل مبابي ومميزات الانضمام إلى أنفيلد، لكن يبدو أن العرض لم يكن مقنعًا للاعب وأسرته في ذلك التوقيت.

الاهتمام الإنجليزي بمبابي لم ينته عند هذا الحد، وتظن الصحف الإنجليزية وكذلك ليكيب أن ليفربول سيكون مهتمًا بضم صاحب الـ22 عامًا في الفترة المقبلة حتى وإن بدت المهمة صعبة.

الأموال الباهظة التي تريدها إدارة باريس سان جيرمان لبيعه الصيف المقبل لا تستطيع إدارة النادي الإنجليزي الوفاء بها حاليًا، وإن كانت صحيفة "ميرور" تؤكد أن دعم رعاة ليفربول قد يُزيد من فرص التعاقد مع مبابي مستقبلًا.

على أي حال، دائمًا ما أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن رغبته في التعاقد مع مبابي وأكد أنه يتابعه منذ موناكو وأنه يأمل في يومٍ من الأيام أن يدربه في أنفيلد.

الجدير بالذكر أن جيمي كاراجر أسطورة ليفربول قد أكد صدق مفاوضات ليفربول ومبابي القديمة، عندما قال أن الفرنسي كان على أعتاب كتيبة يورجن كلوب في 2017 لولا بعض التفاصيل الصغيرة التي حالت دون إتمام الصفقة.

كما تجدر الإشارة إلى أن عقد مبابي الحالي مع باريس ينتهي في صيف 2022 وسط محاولات مكثفة من إدارة ناصر الخليفي للتمديد لمدة طويلة.