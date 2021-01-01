مورينيو يفتح النار على أوزيل بعد تصريحاته ضد توتنهام!

السبيشال وان كعادته..

رد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، على تصريحات مسعود أوزيل لاعب آرسنال العدائية تجاه السبيرز بطريقته الخاصة.

وكان أوزيل قد كتب عبر تويتر أنه يُفضِّل الاعتزال على أن يرتدي قميص توتنهام في يوم من الأيام، وذلك بسبب العداء التاريخي المتأصل بين الجارين في العاصمة الإنجليزية.

وطرح أحد الصحفيين هذا الأمر على مورينيو، الذي تربطه علاقة مميزة بأوزيل عندما عملا سويًا في ريال مدريد، خصوصًا وأن الألماني أعلن في أكثر من مناسبة أنه يود العمل مع السبيشال وان مرة أخرى.

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لكن رد المدرب البرتغالي كان ناريًا كعادته ودافع جيدًا عن ناديه، حيث قال "ومن أخبره أن توتنهام سوف يكون مهتمًا بالتعاقد معه؟".

وأخذ مورينيو بعد ذلك في الحديث عن أمر مباراة فولهام القادمة في الدوري الإنجليزي، وكعادته عبّر عن امتعاضه من الطريقة التي حددت بها رابطة البريميرليج موعد المباراة.

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الاستثنائي قال "هل أنت جاد؟ لقد كان أمام فولهام 48 ساعة للاستعداد للمباراة، أما أنا فتلقيت نبأ أنني لن ألعب أمامهم الشهر الماضي قبلها بساعتين فقط".

الجدير بالذكر أن رابطة البريميرليج أجلت مباراة توتنهام وفولهام الماضية بسبب فيروس كورونا، ثم عادت وأجلت مباراة السبيرز وأستون فيلا هذه الجولة بسبب تفشي كورونا داخل كتيبة المدرب دين سميث.

كما تجدر الإشارة إلى أن الرابطة عوضًا عن عدم إقامة مباراة توتنهام وأستون فيلا، قررت أن تلتقي كتيبة مورينيو مع فولهام، الأمر الذي أثار غضب البرتغالي بوضوح.