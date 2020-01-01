مورينيو يُدافع عن لاعبيه رغم النكبة الأوروبية

لا ألوم اللاعبين أبدًا..

رفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن يُلقي اللوم على لاعبي السبيرز بعد الخروج من لايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأرجع الهزائم المتتالية إلى الإصابات التي ضربت صفوف النادي اللندني.

ولم يستطع توتنهام تحقيق أي انتصار خلال آخر 6 مباريات في مختلف البطولات، وجاءت الطامة الكُبرى بالخروج الأوروبي بعد الهزيمة الثقيلة في الإياب من لايبزيج بثلاثية نظيفة في مباراة لم يحرك فيها هجوم السبيرز ساكنًا.

يُقاسي توتنهام حاليًا عدد من الغيابات المؤثرة، إذ يغيب هدافه وقائده هاري كين مع نجمه الآخر هيونج مين سون وكذلك موسى سيسوكو، ومؤخرًا انضم لهم ستيفين برجوين الذي انضم إلى النادي في يناير الماضي وتأكد غيابه لما تبقى من هذا الموسم.

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السبيشال وان في تصريحات للصحافة بعد مباراة لايبزيج قال "بالطبع كنت إيجابيًا بالأمس، هذه هي الطريقة التي ينبغي عليّ أن أكون عليها طوال الوقت. إذا لم تكن إيجابيًا فمن الأفضل ألا تأتي إلى المباراة.".

كما أضاف "نعم، كان لدينا الإيمان جميعًا، لكننا نعرف أن تحقيق ذلك في الوقت الراهن هو أمر صعب للغاية، لقد لعبنا أمام خصم قوي. من الصعب علينا تسجيل أهداف في الوقت الراهن، لقد استغلوا أول خطأين لنا وسجلوا هدفين جعلا الأمر صعبًا للغاية علينا.".

"قوة لايبزيج البدنية لا تصدق، الدفاع لديهم قوي للغاية وكسب جميع المبارزات الفردية، لديهم سرعة مذهلة في الهجوم أيضًا يمكنهم أن يؤذوا الخصم في أي وقت. يمكنني القول أنهم يستحقون العبور لربع النهائي."

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"إذا ما أردت أن أنتقد بعد اللاعبين فسأبقي هذا لنفسي، لقد حاولوا تقديم كل ما يمكنهم عليه. لقد قمنا بارتكاب أخطاء وحللناها في المباريات السابقة، لا ألوم أبدًا لاعبيني مع هذه الصعوبات التي نحن فيها."

"من الصعب بالنسبة لي التعامل مع لاعبين لا يمكنهم التعبير عن إمكانياتهم وإظهارها، وليس أولئك الذين يقومون بكل ما لديهم وهذا هو الحد الأقصى لهم، أنا مع لاعبيني."

"لا يمكننا أن نحمل أحدًا المسؤولية، في كل مباراة نخسر لاعبًا جديدًا، هذا هو نسقنا هذا الموسم ولا يتوقف أبدًا. انظر إلى مقاعد البدلاء لدينا اليوم، إنه أمر مؤلم حقًا، لا أستطيع أن ألوم اللاعبين."

وعن الانتقالات الصيفية المقبلة وإمكانية إجراء تعاقدات كبيرة، أكد مورينيو أن الأمر ليس هكذا وأن على الأرجح ستكتفي إدارة ناديه ببعض التدعيمات البسيطة إلا لو حدث أمرًا جلل غيّر من مسار الأمور الطبيعية.

البرتغالي اختتم حديثه قائلًا "لا أعتقد أننا سنقوم بإعادة بناء كبيرة في الصيف ما لم يحدث شيء في اليورو. سيعود سيسوكو وسون وكين، هذا ضخم للغاية.".

يذكر أن توتنهام في طريقه لفقدان المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.