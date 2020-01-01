مورينيو: الإصابات تدمر توتنهام ونحتاج الهدوء

يبدو أن شكوى مورينيو لن تنتهي

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، إن فريقه حقق فوز صعب للغاية على نورويتش سيتي في الدوري.

توتنهام انتصر بصعوبة شديدة اليوم على نورويتش سيتي بهدفين لهدف في المبارة التي أقيمت على ملعب "وايت هارت لين" بالجولة 24 من البريميرليج، لينجح فريق المدرب مورينيو في تحقيق فوزه الأول في عام 2020.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة: "نحن نعاني بسبب الإصابات وضعنا غير موفق بسبب الغيابات، أنظر إلى مقاعد البدلاء لا يوجد بها أي مهاجم في الفريق".

وأضاف: "انظروا إلى تشيلسي عندما يصاب أبراهام يلعب باتشواي، والسيتي لديه أجويرو وخيسوس، لكن نحن نعاني صدقوني عاد إلينا الحارس لوريس ليصاب هاري وينكس، لقد سئمت من الإصابات".

الحارس هوجو لوريس كان قد شارك اليوم لأول مرة أساسياً بعد إصابته في أكتوبر الماضي في مباراة برايتون في مرفقه.



توتنهام يهزم نورويتش ويستعيد نغمة الانتصارات



وتابع: "لا يوجد فريق لديه ذلك الكم من الإصابات مثلنا في الدوري الإنجليزي كل الفرق يعود لها المصابين في الوقت الهام، ونحن نفقد أهم لاعبينا في ذلك الوقت".

وعن إبرام الفريق صفقات في شهر يناير الجاري أكد أن الجميع يحاول توفير ما يلزم لاستقرار الفريق ولكن علينا أن نكون هادئين لا أطلب سوى الهدوء في الفترة المقبلة.

يذكر أن توتنهام بانتصاره اليوم نجح في الوصول إلى النقطة 34 في المركز السادس بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وبالتساوي مع صاحب المركز الخامس مانشستر يونايتد الذي خسر اليوم أمام بيرنلي بثنائية مقابل لا شيء.