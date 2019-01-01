مورينيو: هجوم توتنهام سيشعر بالإحباط بسبب الدفاع

جوزيه مورينيو ينتقد دفاع فريقه

يعتقد جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام أن مهاجمي فريقه سيشعرون بالإحباط بسبب دفاع الفريق واستقبال الأهداف.

ويستعد توتنهام لمواجهة ساوثامبتون في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

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ومنذ وصول مورينيو للفريق اللندني في نوفمبر الماضي، خرج الفريق بشباك نظيفة في مباراة وحيدة وسجل مهاجموه 18 هدفاً واستقبلت شباكه 12 هدفاً.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية اليوم: "المشكلة تكون في الطريقة التي نستقبل بها الأهداف، مثلا في مباراة مانشستر يونايتد الهدف الأول كان سهل التصدي له".

وواصل: "علينا أن نتحسن، ونتوقف عن استقبال المزيد من الأهداف، نحن نرد بعد ذلك ونتقدم ونسجل أهدافاً ولكن استقبال الأهداف بتلك الطريقة يعد أمراً مثيراً للسخرية".

وتابع: "إذا كنت أحد لاعبي الهجوم، سأشعر بالإحباط بالتأكيد لأننا لم نتمكن من الحفاظ على شباكنا".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.