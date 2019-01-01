جوارديولا يكسر رقم مورينيو بالفوز على شيفيلد

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استطاع مانشستر سيتي أن يستعيد طريق الانتصارات، وفاز على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الانتصار كان ذات قيمة عالية ليس فقط للسيتي الذي يسعى للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي، بل أيضًا لبيب جوارديولا، والذي عنى له الفوز كسر رقم غريمه اللدود جوزيه مورينيو.

الفوز على شيفيلد يونايتد هو الفوز رقم 100 لجوارديولا في الدوري الإنجليزي، ليكون هو أسرع مدرب وصل إلى الفوز المئوي له بالبريميرليج، ضاربًا برقم مدرب توتنهام الحالي عرض الحائط.

134 مباراة خاضها الفيلسوف الإسباني قبل أن يتمكن من تحقيق فوزه المئوي، في الوقت الذي احتاج فيه مورينيو إلى 142 مباراة من أجل الوصول للنصر رقم 100 في مسيرته بالبطولة الإنجليزية.

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في الوقت نفسه فإن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، احتاج إلى 159 مباراة حتى يحقق 100 انتصار، بينما أتى السير أليكس فيرجسون رابعًا، إذ حقق نصره المئوي بعد 162 مباراة مع مانشستر يونايتد.

بيب جوارديولا حقق لقبين للدوري الإنجليزي رفقة فريق ملعب الاتحاد، بينما يظل مورينيو متفوقًا بلقب إضافي، حيث حقق 3 ألقاب للبريميرليج، ويبدو أن جوارديولا لن يتمكن من أن يلحق بالمو ويتساوى معه في هذا الإنجاز هذا العام.

يذكر أن الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي قد يتسع إلى 17 نقطة حال انتصار ليفربول في مباراته المؤجلة على وست هام، وهو ما قد يُنهي المنافسة فعليًا على لقب الدوري الإنجليزي.