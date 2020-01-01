مورينيو لكلوب وجوارديولا : لعبت أربع مباريات في أسبوع ولم أقم بالبكاء

جدول الدوري الإنجليزي يثير الجدل من جديد

هاجم جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، جميع المدربين الذين يقومون بالاعتراض على جدول مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

تلاحم الموسم الماضي مع الحالي بسبب فيروس كورونا، تسبب في حالة من الغضب لدى بعض المدربين، خاصة بعد إلغاء نظام الخمسة تبديلات في إنجلترا.

يورجن كلوب مدرب ليفربول كان أبرز المعترضين، بسبب الإصابات التي تعرض لها فريقه، وكذلك بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

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وقال مورينيو عن هذه القضية:"بالمناسبة، لقد لعبنا أربع مباريات في أسبوع واحد، ولم نقم بالبكاء ولم نحصل على أي دعم، ويجب أن أسأل زملائي المدربين، متى لعبتهم هذا العدد من المواجهات؟".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"لا أعرف متى سيلعب بيرنلي ومانشستر سيتي وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وربما نيوكاسل وأستون فيلا مرتين".

وتابع:"من الصعب قبول ذلك لأنه يمكن أن يؤثر على المنافسة، كنت أحاول معرفة المزيد عن الأمر هذا الأسبوع ولكن لم أحصل على الإجابة".

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واستكمل البرتغالي:"يمكنني أن أفهم موقفهم، ولكن في نفس الوقت يكون الوضع صعبًا ومحبطًا للجميع، ولذلك علينا تقبل كل هذه الأشياء من أجل كرة القدم وإسعاد الناس".

يذكر أن توتنهام يلعب غدًا الأحد ضد آرسنال في ديربي شمال لندن، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة.