مورينيو: فيرجسون كان سيختلف مع سولشاير حول الفوز بالبطولات

يحترم آراء المدرب النرويجي

يؤمن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، أن السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد، كان سيختلف مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق الحالي بسبب رأيه حول تحقيق البطولات.

يونايتد لم يفز بأي بطولة منذ رحيل مورينيو، الذي حق الدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي، ولم يتوج الفريق بالدوري الإنجليزي منذ اعتزال السير في 2013.

سولشاير علق على هذه النقطة، قائلًا تحقيق البطولات أحيانًا يكون بسبب الغرور من بعض المدربين الآخرين.

وقال مورينيو عن تعليقات سولشاير:"هذا رأيه، أنا متأكد أن رئيسه الكبير السير أليكس فيرجسون كان لديه رأي مختلف حول هذا الموضوع، لكني أحترم ما يعتقده سولشاير رغم اختلافي معه".

وأضاف:"هناك حرية للتفكير وإبداء الآراء، هذا هو ما يعتقده وأمر جيد بالنسبة لي، فهو لا يقوم بعدم احترام أي شخص بحديثه".

واستكمل:"لكني أكررها مرة أخرى أن رئيسه الكبير والمدرب الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي لديه وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بذلك".

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وتأتي تصريحات مورينيو قبل المواجهة المنتظرة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام، غدًا، الأحد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي، وهي البطولة التي يحتاج مانشستر سيتي 11 نقطة لحسمها على حساب الشياطين الحمر.