مورينيو يُمارس "الاحترام" ويقاطع مؤتمره الصحفي للتعزية في أمير بريطانيا

لقطة رائعة..

قاطع جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد من أجل تقديم العزاء في وفاة الأمير فيليب.

وكان الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، قد لقي حتفه عن عمر ناهز 99 عامًا مساء الجمعة، ويبدو أن ذلك ترك تأثيرًا كبيرًا على مورينيو.

الاستثنائي في المؤتمر الصحفي قال "أريد أن أعبر عن تعازيّ للأسرة المالكة، لأكون صادقًا لديّ احترام عميق للعائلة المالكة".

كما أضاف "كل التعازي، ليست فقط إنجلترا هي الحزينة اليوم، بل إن الجميع لديه نفس الشعور حول العالم".

Mourinho interrupts press conference to pay tribute to Prince Philip pic.twitter.com/0d1NgNU3sE — Goal (@goal) April 9, 2021

وواصل السبيشال وان "لدي أقصى درجات الاحترام، أشعر بالحزن شخصيًا لرحيل الأمير فيليب لأن لدي مشاعر إيجابية فقط لمعنى الأسرة".

وأتم "أشعر بالأسف الشديد، لكن للأسف هذه هي الحياة وعلينا أن نستمر".

الجدير بالذكر أن توتنهام يلعب مع مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب السبيرز بلندن لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.