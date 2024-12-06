"على الأقل فزت بنزاهة وشرف" .. مورينيو يرد على سخرية جوارديولا بتصريح ناري

البرتغالي يفتح املف الأسود للسيتي

لم يفوت البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، فرصة للرد على تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حول أوجه التشابه بينهما، بينما ميز الإسباني نفسه بأنه "لن يكون حاله مثل مورينيو".

وتحدث بيب عن مقارنته بمورينيو، قائلًا: "بداية انحداري مثل مورينيو؟ آمل ألا يكون هذا هو الحال بالنسبة لي. لكن في النهاية، نحن متشابهان في بعض النواحي. ومع ذلك، فاز هو بـ3 ألقاب بريميرليج وفزت بـ6، فالأمر ليس متشابهًا تمامًا، أليس كذلك؟"

وبالطبع وصلت هذه التصريحات إلى مسامع المدرب البرتغالي صاحب الـ61 عامًا، لكنه بدا غير سعيد ورد في تصريحات عبر صحيفة "ديلي ميل"، بحدة قائلًا: "قال لي جوارديولا شيئًا أمس. لقد فاز بـ6 ألقاب وفزت بـ6 ألقاب، لكنني فزت بنزاهة وشرف".

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وأضاف: "إذا خسرت، أهنئ خصمي لأنه كان أفضل مني. لكني لا أريد الفوز بالتعامل مع 150 دعوى قضائية".

وتأتي تصريحات مورينيو، في إشارة إلى الاتهامات الـ115 التي وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي إلى مانشستر سيتي، والتي تتعلق بانتهاكات اللعب المالي النظيف ومخالفات مالية على مدار الـ14 عامًا الماضية.

ولا تزال نتيجة الاتهامات بعيدة عن الحسم، حيث أن القضية منظورة أمام المحكمة ومن غير المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكم قبل نهاية عام 2025 على أقرب تقدير، لكن هناك توقعات بفرض عقوبات صارمة على السيتي قد تصل إلى حد الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز.