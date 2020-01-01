مورينيو: الناس يظنون أنني غبي ولا يعرفون حقيقة الأمور

تصريحات ما بعد الهزيمة من تشيلسي..

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن الموقف البدني لإيريك لاميلا هو ما يقف حائلًا أمام مشاركته بصورة أساسية، معتبرًا أن الجمهور لا يدرك حقيقة الأمور ويظن فقط أنه "غبي" لإبقائه بجواره على مقاعد البدلاء.

تصريحات السبيشال وان تأتي على خلفية الهزيمة التي مُنيّ بها فريقه في ديربي لندن على يد تشيلسي بهدفين لهدف، وكان هدف السبيرز الوحيد عبر لاميلا الذي نزل بديلًا وأحدث الفارق بوضوح شديد في الهجوم مذ أن وطأت قدماه أرض الملعب.

مورينيو في المؤتمر الصحفي قال "كان لدينا خطط لعب غريبة ولكن لم يكن أمامنا خيار آخر. لاميلا الذي لعب جيدًا، الناس يظنون أنني غبي لأنني لا أُشركه، لكنه يتواصل معي في الإحماء ويخبرنني إذا كان قادرًا على اللعب أم لا.".

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كما أضاف "ليس لديّ أي شكاوي أو انتقادات للاعبيني بكل التأكيد، النتيجة من الممكن أن تكون مختلفة سواء 3-1 أو 2-2، من الصعب على لاعبيني فعل المزيد.".

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"أمامنا ثلاثة أشهر طويلة لكن الأولاد سيتعلمون فيهم الكثير عن بذل المجهود والوصول إلى أقصى ما يمكن تقديمه."

"انظروا إلى تشيلسي، لعبوا بمهاجم بطل كأس العالم ولديهم المهاجم البديل لمنتخب إنجلترا على دكة البدلاء ومهاجم بلجيكا في المدرجات أما نحن فلم نمتلك مهاجمًا في الملعب ولا في البدلاء ومن في قائمتنا اثنان في المستشفى."

"أنا فخور باللاعبين الذين قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة، لا يمكنني أن أطلب منهم المزيد بالأخص لوكاس ولو سيلسو وبيرجوين، أولئك الذين يلعبون كل دقيقة ويحاولون صناعة المعجزات في مركز ليس مركزهم، لا يمكنني الشكوى من ذلك."

أما فيما يتعلق بقرار تقنية الفيديو الذي رفض منح لو سيلسو بطاقة حمراء على الرغم من تدخله العنيف للغاية على سيزار أزبيلكويتا، فكان لمورينيو تعليقًا مختلفًا كالعادة أيضًا.

"آمل أن الضوضاء حول الأمر هي نفسها عندما قتلنا الفار، عندما كان ينبغي أن يتحصل روبرتسون في مباراة ليفربول على بطاقة حمراء ونفسها في مباراة واتفورد لكابوي."

يذكر أن هزيمة توتنهام قد رفعت الفارق بينه وبين تشيلسي صاحب المركز الرابع ليصبح 4 نقاط، لكن تحتفظ كتيبة مورينيو بحظوظها في المشاركة بدوري أبطال أوروبا إن احتلت المرتبة الخامسة بسبب إيقاف مانشستر سيتي عن المشاركات الأوروبية لعامين بدءًا من الموسم المقبل.