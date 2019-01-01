مورينيو يوضح موقف توتنهام من وانياما

الكيني بعيد عن المشاركة

علق مدرب توتنهام جوزيه مورينيو على موقف لاعبه الكيني فيكتور وانياما من المشاركة مع الفريق بعد ابتعاده في الآونة الأخيرة.

وانياما كان على أعتاب الانتقال إلى بروج البلجيكي الصيف الماضي، ولكن الصفقة لم تتم في نهاية الأمر.

مؤتمر توتنهام | مورينيو: لم ولن أفكر في تدريب أرسنال

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها "فوتبول لندن": "أعرف مدى جودة فيكتور ولكنه لم يلعب مؤخراً، عندما لا تلعب تفقد مستواك".

وأضاف: "هو بدنياً جاهز، لا يملك مشاكل على هذا الصعيد، ولكن ذلك يختلف عن جاهزيتك للمباريات، تفتقد لسرعتها والقدرة على مجاراتها".

وختم: "يحتاج للعب بتلك المرحلة، ومع وصولي ومحاولتي تنظيم صفوف الفريق وجلب النتائج، سيكون صعباً أن يدخل الآن".

وشارك وانياما كبديل الموسم الجاري أمام ليستر سيتي وساوثامبتون، وفي لقاء كولشستر بكأس كاراباو فقط.

ويلعب توتنهام مساء السبت أمام بورنموث لحساب الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.