موراتي: حاولت ضم إنييستا وكانتونا لإنتر

رئيس إنتر السابق يكشف تفاصيل الصفقات التي حاول جلبها وأبرزهم إنييستا وكانتونا

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كشف جوسيب موراتي، رئيس إنتر السابق، أنّه حاول التعاقد مع أندريس إنييستا من برشلونة وكذلك إيريك كانتونا من مانشستر يونايتد ولكن المفاوضات لم تسر بصورة جيدة.

إنييستا لعب طوال مسيرته في برشلونة قبل الرحيل في الصيف الماضي إلى الدوري الياباني.

وقال موراتي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللا سيرا": "تقابلت مع مسئولين في برشلونة وعرضنا عدد من الأسماء التي يمكن التعاقد معها حتى ذكرت اسم إنييستا وهنا تغيير الموقف تمامًا ورفضوا الحديث معي تمامًا أو التفكير في هذا الطرح".

وتابع: "كنت في المدرجات أشاهد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس بهدف محاولة التعاقد مع إيريك كانتونتا، ولكن الأخير اعتدى على أحد الجماهير وتعرض للإيقاف والأمور تعقدت كثيرًا بعدها".

موراتي كشف أنّ زلاتان إبراهيموفيتش قرر الرحيل إلى برشلونة لزيادة فرصته في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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لكن هذا لا يكفي لمناطحة كبار القوم، تحتاج للشخصية وأصحاب الخبرات لإدارة الأمور مثلما فعل مانشستر سيتي عندما أتوا بطاقماً كاملاً من برشلونة 👌 pic.twitter.com/nvUPXqyfyC — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وأوضح: "كان هناك خلاف بين إبراهيموفيتش وإستيبان كامبياسو وطلب السويدي الحديث معي في أكثر من مرة ووقتها عبّر عن غضبه من كامبياسو".

واختتم: "كامبياسو جاء أيضًا يتحدث عن أن الفريق سيكون أفضل دون زلاتان. وقتها كان إبراهيموفيتش اتفق بالفعل مع برشلونة والصفقة انتهت".

إبراهيموفيتش لعب موسم واحد فقط مع برشلونة حقق فيه السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بجانب الفوز بالدوري الإسباني.