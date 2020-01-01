مودريتش: مباراة إنتر كالنهائي ونساند زيدان بكل ما لدينا

تصريحات قوية للغاية من مودريتش..

شدد لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، على دعم لاعبي النادي الملكي اللا متناهي لمدربهم زين الدين زيدان، مشيرًا إلى أنهم لم يشككوا فيه ولو لثانية منذ فترته الأولى.

تصريحات الدولي الكرواتي أتت في المؤتمر الصحفي لمباراة الريال وإنتر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي نعتها بأنها "نهائية".

ريال مدريد يأتي في المركز الثالث من المجموعة برصيد 4 نقاط في مقابل نقطتين لإنتر، لذلك فالفوز على النيراتزوري كفيل بإنهاء آمال كتيبة كونتي وتعزيز آمال كتيبة زيدان في بلوغ دور الـ16.

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مودريتش بدوره قال للصحف "علينا أن نواجه المباراة وكأنها نهائية، علينا أن نلعب بشكلٍ جيد وأن نكون سويًا ومتحدون ونساعد بعضنا البعض، أتمنى أن نصل إلى ذروة مستوانا في المباراة".

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أما عن زيدان، والذي ترددت شائعات عن إمكانية رحيله عن الميرينجي بعد تراجع النتائج مؤخرًا، فقال "لم ندافع عنه في الآونة الأخيرة فقط، لقد فعلنا هذا دائمًا منذ وصوله".

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كما أضاف "نحن معه، لم ينتابنا أي شكوك حياله على الإطلاق، لقد فزنا بالعديد من الأشياء معًا وآمل أن نواصل القيام بذلك".

عقد الكرواتي ينتهي الصيف المقبل، وحول إمكانية التجديد قال "لقد قلت دائمًا أنني أشعر أنني بحالة جيدة وأرغب في إنهاء مسيرتي هنا، لنرى ما سيحدث".

وأتم "نحن نعلم أن كل مباراة في دوري الأبطال معقدة، فإذا لم تكن في أعلى مستوياتك سيصعب عليك الفوز، لكن علينا إظهار شخصيتنا وقوتنا وأعتقد أننا سنستمر في إظهار ذلك في المباريات القادمة".

يذكر أن ريال مدريد سيدخل مباراة إنتر بدون القائد سيرخيو راموس للإصابة، وقد أعرب مودريتش خلال المؤتمر عن أمله في أن يتوصل الدولي الإسباني والنادي لاتفاق بشأن تمديد تعاقده قريبًا.