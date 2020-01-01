كونتي: ريال مدريد لن يبكي بسبب الإصابات وأضحك من فكرة معاناتهم

سنحاول الفوز ولا بديل عنه..

اعتبر أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر، أن مباراة فريقه أمام ريال مدريد هي بمثابة "النهائي" لا تقبل القسمة على اثنين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن منافسه لن يُعاني من هول الإصابات كما تدّعي الصحافة.

إنتر يتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا حاليًا برصيد نقطتين بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال الجولات الثلاث الأولى مع تلقيه لهزيمة في الجولة الماضية على يد الريال.

الهزيمة من الريال في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء قد تعني نهاية حلم النيراتزوري الأوروبي على الأغلب، وبالنسبة لكونتي، فإن القتال سيكون عنوان كتيبته ذلك اليوم.

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المدرب الإيطالي قال للصحافة "بالنسبة لنا، فإن هذه المباراة تمثل نهائيًا لأنه وبعد الهزيمة في الذهاب والتعادل في مباراتين ليس لدينا طرق كثيرة للتأهل".

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كما أضاف "نحن نعلم أن مباراة صعبة تنتظرنا ضد فريق نعرف أنه له ماضٍ قريب في البطولة، نحن نعلم أننا إذا أردنا الفوز فيمكننا تحقيقه، أظهرنا ذلك في مباراة الذهاب وربما علينا التحسن في بعض المواقف".

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النادي الإسباني يدخل المباراة وهو يُعاني عدد من الغيابات في مقدمتها كريم بنزيما وإيدير ميليتاو ولوكا يوفيتش، لكن كونتي يرى أن كتيبة زين الدين زيدان كاملة وأنهم لن يعانوا بتاتًا من تلك الغيابات.

وواصل كونتي بقوله "لا أظن أن ريال مدريد سيبكي من وجهة النظر هذه، لديهم فريق كامل مع العديد من اللاعبين الجيدين، حقيقة أن الصحافة تتحدث عن الغيابات تجعلني أبتسم".

وتابع "الانتقادات طبيعية في مكان مثل إنتر، يجب أن يمنحنا هذا المزيد من القوة ويجب أن نفهم أن الطريقة الوحيدة لتجنب التكهنات والنقد والثرثرة والهراء هي الرد على أرض الملعب".

وأتم "يجب أن نحقق قفزة في جودة فريقنا حتى نحقق المتوقع منا، وفي نفس الوقت لم نقم بذلك. الكلام لا يهم ولكن الحقائق واضحة، يجب علينا جميعًا تحمل مسؤوليتنا، إذا لم يحدث ذلك بعد فهذا لا يعني أنه لن يحدث".

يذكر أن إنتر قد فاز في المباراة الماضية على تورينو بصورة ماراثونية بعد أن كان متأخرًا بهدفين ليحول التأخر إلى فوز برباعية ويحتل بذلك المركز الخامس في الكالتشيو بفارق خمس نقاط عن المتصدر ميلان.