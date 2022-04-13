مودريتش بعد تخطي تشيلسي: هذه هزيمة حلوة للغاية!

أكد الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه كان كالميت في مواجهة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، حتى تمكن الفريق من تسجيل الهدف الأول.

الفريق الملكي كان على وشك الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كان متأخرًا بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب، وهو ما جعله متأخرًا بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ومع ذلك، تمكن أصحاب الأرض من خطف هدف في غاية الأهمية في الدقيقة 80 من عمر اللقاء قلب موازين المواجهة، حيث قدم مودريتش تمريرة حاسمة إلى البرازيلي رودريجو.

الهدف المتأخر دفع المباراة إلى أشواط إضافية، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا ليمنح فريقه التقدم مرة أخرى.

ماذا قال مودريتش؟

مودريتش اعترف بأن آمال ريال مدريد في التأهل إلى نصف النهائي كانت معلقة بخيط رفيع للغاية.

وقال الكرواتي الدولي في تصريحات لقناة "BT Sport" الإنجليزية: "لا يوجد كلمات أصف بها هذه المباراة، كنا أمواتًا حتى الهدف الذي سجلناه".

وأضاف: "تشيلسي سجل ثلاثة أهداف، ربما لعب الحظ دوره في الهدف الأول بعد أن غير الكرة اتجاهها، لا أستطيع أن أقول إننا لعبنا بشكل سيئ".

وتابع: "لقد استغلوا فرصهم بشكل جيد وسجلوا الأهداف، لكن لم نستسلم، واصلنا الإيمان والقتال وفي النهاية أظهرنا شخصيتنا".

وأكمل: "الملعب والجماهير كانا مفيدين للغاية عندما كنا متأخرين بنتيجة 3-0، استمروا في دعمنا، وهذا أعطانا دفعة لمواصلة الإيمان بحظوظنا".

ما هو رأي مودريتش في تشيلسي؟

مودريتش أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التغييرات التي أجراها، حيث تألق إدواردو كامافينجا بعد دخوله من مقاعد البدلاء، كما سجل رودريجو بعد دقيقتين فقط من دخوله إلى الملعب.

واعترف النجم الكرواتي بأن الأمر تطلب شخصية رائعة من ريال مدريد لكي يتفوق على فريق يرى أنه أصعب فريق واجهه في أوروبا حاليًا.

وقال مودريتش: "أعتقد أن السيد أنشيلوتي قام بتغييرات كبيرة، وأبلت التغييرات بلاء حسنًا، كان لهم تأثير كبير على المباراة".

وأضاف: "بالتأكيد في هذه المنافسة تلعب الخبرة دورًا محوريًا، وأعتقد أنها ساعدتنا بعض الشيء اليوم".

وتابع: "لكن مع تشيلسي، كنا نعرف أنه حتى بعد المباراة الأولى، سنواجه مباراة صعبة".

وأكمل: "لأنهم بالنسبة لي، الفريق الأصعب لمواجهته، أشاهدهم كثيرًا بسبب صديقي ماتيو كوفاتشيتش، وأعرف طريقة لعبهم، هم فريق قوي بدنيًا للغاية، ويلعب بصفوف متقاربة".

واختتم مودريتش: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبًا، تمامًا كما حدث، لكن في النهاية أظهرنا مرة أخرى شخصية رائعة ورغبة كبيرة وتعاونًا كبيرًا، وتمكننا من قلب الطاولة، الأمر مذهل، هذه هزيمة حلوة للغاية".

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