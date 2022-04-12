العقوبات تطول رونالدو .. كريستيانو يخسر منصبه سفيرًا للأطفال!

أفادت تقارير أن منظمة "أنقذوا الأطفال" تخلت عن كريستيانو رونالدو كسفير لها بعد أن زُعم أنه "اعتدى" على مشجع إيفرتون البالغ من العمر 14 عامًا.

وكان المهاجم البرتغالي قد شوهد وهو يطيح بهاتف أحد المتواجدين في ممر الخروج من ملعب جوديسون بارك، وذلك بعد خسارة فريقه للمباراة أمام إيفرتون بنتيجة (1-0).

وتم التعرف على المشجع الذي اعتدى عليه الدون باسم جيك هاردينج، المصاب بالتوحد، فيما تحدثت سارة كيلي والدته للصحافة معلنة أن ولدها كان مصدومًا مما حدث.

فيما أكدت شرطة ميرسيسايد أنها تحقق في الحادث وتسعى للحصول على مزيد من المعلومات.

وقالت سارة والدة جيك أن الهاتف يخصه، مدعية أن المهاجم البرتغالي "اعتدى عليه" وأصاب يده بكدمات بعد ضرب الهاتف على الأرض.

فيما أضافت أن ابنها رفض دعوة رونالدو لحضور مباراة في أولد ترافورد، حيث حاول البرتغالي تهدئة الأوضاع عبر دعوة جيك لمشاهدة مانشستر يونايتد في ملعبه.

في أحدث صفعة لصورة رونالدو العامة بعد الحادث، ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن منظمة "أنقذوا الأطفال" تخلت عن النجم البرتغالي بعد 10 سنوات من عمله كسفير لها.

فلم يعد الشاب البالغ من العمر 37 عامًا مدرجًا في قائمة السفراء على موقع المؤسسة الخيرية الدولية، وهو الذي كان يعمل معها منذ عام 2013.

جدير بالذكر أن رونالدو يستعد مع فريقه مانشستر يونايتد لمواجهة نوريتش سيتي في الجولة ال 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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