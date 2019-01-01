مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في تصفيات أمم أفريقيا وأمم أوروبا وأمم آسيا وكأس العالم وجميع المسابقات، وما هي القنوات الناقلة لها؟

سيكون اليوم أحد الأيام الممتعة التي كثرت في التوقف الدوري الحالي، فمباريات اليوم في أغلبها قوية وشيقة ومنتظرة من متابعي كرة القدم، وستكون حسن ختام التوقف الدورلي الحالي.

ستتواصل الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2020 اليوم، لكن قد تكون مباريات اليوم في التصفية ليست بالهامة، فإن أبرزها ستكون مواجهة ألمانيا وآيرلندا الشمالية، كذلك لقاء هولندا وإستونيا.

مباريات اليوم ستتضمن مواجهة ودية قوية في الإمارات العربية المتحدة، ستجمع بين البرازيل التي خسرت في السوبر كلاسيكو منذ أيام بالأراضي السعودية في إطار موسم الرياض، وكوريا الجنوبية التي تراجعت نتائجها في الجولتين الأخيرتين من تصفيات كأس آسيا وكأس العالم، والتي ستشهد مباريات همة لأغلب المنتخبات العربية.

ستتواصل اليوم مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، وستواجه المغرب اليوم بوروندي، أما ليبيا فستكون على موعد مع مواجهة ضد تنزانيا، وأخيرًا ستحل تونس ضيفًا على غينيا الاستوائية.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تصفيات يورو 2020 - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة ألمانيا - آيرلندا الشمالية 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 هولندا - إستونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 3

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة بوروندي - المغرب 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN SPORTS HD 1 ليبيا - تنزانيا 21:00 ليبيا، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 4 غينيا الاستوائية - تونس 21:00 مصر، 20:00 تونس beIN SPORTS HD 2

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل - كوريا الجنوبية 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 السعودية - باراجواي 18:30 مصر، 19:15 السعودية الرياضية السعودية 1

تصفيات كأس العالم - آسيا المباراة الموعد القناة الناقلة نيبال - الكويت 12:00 الكويت، 13:00 الإمارات الرياضية السعودية 1 أوزبكستان - فلسطين 14:00 فلسطين، 16:00 الإمارات Al Kass 2 سوريا - الفلبين 16:00 سوريا، 18:00 الإمارات Al Kass TV العراق - البحرين 17:00 العراق والبحرين، 18:00 الإمارات العراقية أفغانستان - قطر 17:00 قطر، 18:00 الإمارات AL Kass اليمن - سنغافورة 18:00 اليمن، 19:00 الإمارات AL Kass عمان - الهند 18:00 عمان، 19:00 الإمارات beIN SPORTS HD 3 الأردن - الصين تايبيه 18:00 الأردن، 20:00 الإمارات Jordan Sport لبنان - كوريا الشمالية 19:00 لبنان، 21:00 الإمارات AL Kass 4