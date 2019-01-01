البرازيل والأرجنتين: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة البرازيل والأرجنتين في مباراة ودية دولية في إطار استعداد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2022

البرازيل 0 × 1 الأرجنتين

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

41’ بطاقة صفراء من نصيب رودريجو دي بول بعد تدخل قوي على كاسيميرو

40’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس أوكامبوس تصل على يسار المنطقة إلى نيكولاس تاجليافيكو الذي حاول التوغل لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي

38’ انطلاقة من كاسيميرو وتوغل لداخل المنطقة لكن الكرة طالت من أمامه وتصل سهلة إلى الحارس اندرادا

37’ تمريرات متبادلة من جانب لاعبي المنتخب البرازيلي فى منتصف الميدان

35’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الأرجنتين بعد تدخل قوي من أرتور على لوكاس اوكامبوس

34’ تسديدة قوية من دانيلو من الجهة اليمنى لكنها مرت اعلى المرمي

33’ توغل رائع من روبيرتو فيرمينو من داخل يمين المنطقة لكن تدخل معه الدفاع واستخلصها بنجاح

32’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ويليان لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

31’ خطأ لصالح البرازيل بعد تدخل قوي من جيرمان بيتزيلا على لوكاس باكيتا

30’ تنفيذ الركنية بعرضية من ليونيل ميسي على القائم القريب لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

29’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوتارو مارينيز ترتد من الدفاع وتصل إلى ليونيل ميسي الذي سددها تسديدة قوية لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

28’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ويليان تلقاها روبيرتو فيرمينو وحاول تسديد الكرة لكن جاء من الخلف لوكاس باكيتا وسددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي

27’ محاولة التوغل من لوكاس باكيتا من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من أمامه

26’ محاولات من لاعبي المنتخب البرازيلي للبحث عن هدف التعادل

25’ بطاقة صفراء من نصيب تياجو سيلفا بعد تدخل قوي على جيوفاني لو سيلسو

24’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ليونيل ميسي لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب ومرت بدون خطورة

23’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح الأرجنتين بعد تدخل قوي من كاسيميرو على لوكاس أوكامبوس

22’ استئناف المباراة من جديد وخطأ للأرجنتين من خارج المنطقة نفذها ليونيل ميسي بعرضية لداخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن

21’ توقف اللقاء لسقوط لاوتارو مارتينيز ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

20’ بطاقة صفراء من نصيب كاسيميرو بعد تدخل قوي على لاوتارو مارتينيز

18’ تمريرات تحضيرية من لاعبي البرازيل لمحاولة بناء هجمة منظمة لأختراق دفاعات المنتخب الأرجنتيني

17’ سيطرة من لاعبي الأرجنتين على مجريات اللقاء وضغط على دفاعات المنتخب البرازيلي

16’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق لاوتارو مارتينيز لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للأرجنتين بهدف دون رد عن طريق ميسي

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية تصدي لها الحارس أليسون لترتد له من جديد ويسددها فى المرمي بنجاح

الهدف الأول لمنتخب #الارجنتين سجله اللاعب ليونيل ميسي في الدقيقة 13

البرازيل 0 : 1 الأرجنتين #البرازيل_الارجنتين #سوبر_كلاسيكو #دوري_بلس — دوري بلس (@dawriplusksa) November 15, 2019

13’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي

12’ أووووووووووووه،،،، ركلة جزااااااء للأرجنتين بعد تدخل قوي من أليكس ساندرو على ليونيل ميسي من داخل يمين المنطقة

11’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ويليان لكن أمسكها الحارس قبل رأسية روييرتو فيرمينو

10’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس اوكامبوس الذي حاول اختراق المنطقة لكن تدخل معه أليكس ساندرو والحكم يشير باستمرار اللعب

9’ أوووووووووووووووه،،،، جابرييل خيسوس يهدر ركلة الجزاء بعد تنفيذها بتسديدة على يسار الحارس اندرادا لكنها مرت بجوار القائم

الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح البرازيل بعد تدخل قوي من لياندرو باريديس على جابرييل خيسوس

7’ أوووووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للبرازيل

6’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق لوكاس باكيتا لكن تدخل معه خوان فويث وابعدها إلى رمية تماس

5’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب البرازيلي فى منتصف الميدان

4’ تسديدة قوية من جابرييل خيسوس من داخل يمين المنطقة لكن أمسكها الحارس أندرادا بثبات

3’ سيطرة من لاعبي المنتخب البرازيلي فى بداية المباراة ومحاولات للوصول لمرمي الأرجنتين

2’ خطأ لصالح البرازيل بعد تدخل قوي من ليونيل ميسي على تايجو سيلفا بعد محاولة استخلاص الكرة من أمامه

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

الأرجنتين، يبدأ المدرب ليونيل سكالوني بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيستيبان اندرادا / خوان فويث / جيرمان بيتزيلا / نيكولاس أوتاميندي / نيكولاس تاجليافيكو / رودريجو دي بول / لياندرو باريديس / جيوفاني لو سيلسو / ليونيل ميسي / لاوتارو مارتينيز / لوكاس أوكامبوس

البرازيل، يبدأ المدرب تيتي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من أليسون / إيدير ميليتاو / دانيلو / تياجو سيلفا / أليكس ساندرو / أرتور / كاسيميرو / لوكاس باكيتا / روبيرتو فيرمينو / جابرييل جيسوس / ويليان

تشكيل الفريقين:

نجوم البرازيل والأرجنتين وجهًا لوجه في #سوبر_كلاسيكو 🇧🇷🔥🇦🇷 pic.twitter.com/AV28JGKvFO — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 15, 2019

وتكتسب مباراة البرازيل والأرجنتين أهمية أخرى من رغبة كلا المدربين في تجريب عددًا من اللاعبين الشباب من أجل الاستقرار على أفضل الأسماء لدعم القائمتين في المرحلة المقبلة التي تُعد الأصعب دومًا على أي منتخب، فتصفيات كأس العالم عن القارة اللاتينية دومًا ما تكون محتدمة، إلى جانب الضغط الكبير الذي سيكون على ميسي ورفاقه للتتويج بلقب الكوبا المقبل وجلب المجد القاري والدولي الغائب طويلًا عن بلاد التانجو.

المباراة رغم وديتها إلا أنها ستكتسب الطابع الرسمي في داخلها نتيجة لرغبة الأرجنتين في رد الاعتبار، فلن ينسى رفقاء ليونيل ميسي أن منتخب البرازيل كان سببًا في حرمانهم من التتويج بكوبا أمريكا الأخيرة والتي كانت على الأراضي البرازيلية الصيف الماضي، بعدما أقصت كتيبة المدرب تيتي كتيبة المدرب سكالوني، بالانتصار عليهم في الدور نصف النهائي بهدفين نظيفين من توقيع جابرييل جيسوس وروبيرتو فيرمينو.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة البرازيل ضد الأرجنتين في مباراة ودية دولية بالمملكة العربية السعودية في إطار استعداد كلا المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2022 المقرر لها في قطر، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./