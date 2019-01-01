مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي وجميع المسابقات وما هي القنوات الناقلة لها؟

أحمد رضوان | تويتر

سيكون عشاق كرة القدم اليوم 27 أكتوبر 2019 العديد من المباريات المنتظرة في وطننا العربي وفي المسابقات الأوروبية.

ستكون البداية في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيشهد قمة من العيار الثقيل هي إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول، والتي ستكون ثأرية بالنسبة للسبيرز بعد خسارتهم النهائي الحلم، وستتواصل الإثارة في القارة العجوز لكن في الدوري الإيطالي، حيث سيواجه ميلان روما في مواجهة يسعى من خلالها الروسونيري إلى إيجاد طريق العودة تحت قيادة مدربهم الجديد ستيفانو بيولي.

نطير للوطن العربي وتحديدًا للدوري السعودي الذي سيشهد إحدى أهم مباريات اليوم، وهي ديربي الرياض بين الهلال والنصر، والذي يحظى في السنوات الأخيرة بمتابعة قوية في جميع البلدن من المحيط للخليج، خاصةً بعد ضم العديد من الأسماء البارزة والقوية الموسم الماضي.

سنعود لأوروبا بعد ذلك حيث ستتواصل إثارة الدوري الإيطالي بقمة بين لاتسيو وفيورنتينا العائد بقوة بعد ضم ريبيري هذا الموسم، وسيكون مسك ختام مباريات اليوم بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في إطار الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مباريات اليوم، وما هي مواعيدها والقنوات الناقلة لها؟

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019

الدوري الإنجليزي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - توتنهام 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 آرسنال - كريستال بالاس 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1 نورويتش سيتي - مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 7

الدوري الإيطالي - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة روما - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيورنتينا - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

الدوري السعودي - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - أبها 18:25 السعودية، 17:25 مصر الرياضية السعودية 2 الهلال - النصر 19:55 السعودية، 18:55 مصر الرياضية السعودية 1